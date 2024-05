Ho scoperto da poco che il mio fidanzato, con cui ci lasciamo e ci riprendiamo da dieci anni, sta usando dei siti per organizzare incontri con uomini. Quando è fuori città per lavoro pubblica degli annunci in cui fa richieste molto precise, chiedendo di essere punito (ma in modo consensuale). Vorrei precisare che non sono una ficcanaso. Semmai sono il tipo che nota certi schemi di comportamento e di colpo ho un’illuminazione mentre sto cucinando o facendo una passeggiata. Pensando alla comunità aperta in cui è cresciuto il mio fidanzato, ho il sospetto che queste sue richieste siano il risultato di un qualche trauma infantile. Credo che abbia subìto o assistito a maltrattamenti mentre il suo cervello era ancora in via di sviluppo, e che queste sue richieste, insieme al suo utilizzo cronico di hashish (oltre agli antidolorifici e un paio di drink al giorno), siano un meccanismo malsano di difesa. Non lo giudico per quello che fa, né per la sua sessualità. Però non mi va bene che mi menta e mi tradisca, e mi dà molto fastidio questa sua allegra indifferenza per la mia salute sessuale. Lui con me si rifiuta di parlarne e il suo silenzio sta intaccando ancora di più la mia fiducia nei suoi confronti, per non parlare dei progetti futuri che avevamo fatto insieme. Dato che non ne vuole parlare, non ho modo di sapere se ha chiesto aiuto, come ha fatto in passato con altri problemi. Mi sono confrontato con una persona amica e fidata, ma per il resto mi sono tenuto dentro tutto. Lo amo, e questo non cambierà mai. Ora però che si fa?

– Boyfriend Troubling Secrets

Ecco quello che sai: le messe in scena di punizioni hanno qualcosa che lo fa venire duro al tuo fidanzato, il quale sta cercando altri uomini con lo stesso kink per incontri consensuali. Ed ecco quello che non sai: perché queste attività, qualunque cosa siano (sculacciate? frustate? filo interdentale?) lo fanno venire duro al tuo fidanzato.

Facciamo un passo indietro. Dichiari di aver intuito queste cose sul tuo fidanzato – l’illuminazione ti è venuta mentre preparavi il minestrone o qualcosa del genere – ma i particolari che hai elencato sono troppo specifici perché si possa trattare di una semplice intuizione. A me pare che tu già sospettassi qualcosa, e che tu abbia ficcato il naso nel suo computer o telefono. Perciò anche se magari non ti consideri una persona ficcanaso, la verità è che lo sei, Bts. (La prova è che hai ficcato il naso). E ficcare il naso è sempre sbagliato, tranne quando chi lo ha fatto scopre qualcosa che aveva diritto di sapere, per esempio una montagna di debiti, una seconda famiglia segreta, attività sessuali rischiose che mettono in pericolo la salute del ficcanaso, eccetera.

Quindi se il tuo fidanzato si dedica a pratiche sessuali che mettono a repentaglio la tua salute, o cose che violano lo spirito del vostro patto di coppia monogama che si è ripresa, hai fatto bene a ficcare il naso, e ci sono le basi per volerlo mollare di nuovo. Ma lui ne ha fatte, di cose rischiose per la tua salute? Se con altri uomini si è dedicato solo a sculacciate, frustate o altri castighi misteriosi, cioè ad attività punitive ma non sessuali, il tuo fidanzato non ha messo a rischio la tua salute, Bts, e magari lo ha usato come pretesto per giustificare il suo inganno.

Può anche darsi che non abbia voluto dirtelo perché pensava che non avresti capito, e dalla tua reazione è evidente che non lo capisci. Hai dato un’interpretazione patologica, con un salto lunghissimo da “al mio ragazzo piace farsi sculacciare da altri uomini” a “il mio ragazzo deve aver subìto abusi sessuali prima che gli si formasse del tutto il cervello”. Può essere che il tuo fidanzato abbia un trascorso di abusi sessuali nell’infanzia – purtroppo accade a molti uomini – ma non tutti gli uomini kinky hanno subìto maltrattamenti, e non tutti gli uomini vittime di maltrattamenti sono kinky. E se il suo uso di sostanze è preoccupante, non vuol dire che sia per forza legato ai suoi kink.

Fai benissimo ad avercela con il tuo fidanzato: ti ha mentito e se i suoi intrallazzi con altri uomini prevedevano anche del sesso – se le sculacciate e le frustate erano seguite da pompini e scopate – allora ha messo in pericolo la tua salute e ti deve una spiegazione, una scusa, e un bel po’ di analisi del sangue. Se riuscirai a mantenere il discorso sulle cose che ha fatto, e a smettere di inventare teorie sul perché, è più probabile che lui si apra con te su entrambi i fronti.