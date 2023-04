La Novaja Gazeta, la rivista russa per cui lavorava Anna Politkovskaja, era uno dei pochi mezzi di informazione indipendenti in Russia. Ora il giornale è stato chiuso e dichiarato fuorilegge. Parte della redazione aggiorna il sito dall’esilio, ma alcuni giornalisti continuano a lavorare nel loro paese. Ivan Žilin e Anna Artemeva sono andati in Siberia, a migliaia di chilometri da Mosca, e hanno parlato con le famiglie dei soldati russi che combattono in Ucraina. Come giudicano “l’operazione militare speciale” voluta da Vladimir Putin? Continueranno a sostenere il governo russo? Il reportage video.

Questo video è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte ed è diffuso da alcuni dei media europei che pubblicano ogni settimana il notiziario video Europa settegiorni.