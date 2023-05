Non lontano dalla città siberiana di Irkutsk, i giornalisti russi del Baikal Journal hanno scoperto un cimitero dove sono sepolti decine di mercenari del gruppo Wagner. Reclutati dalle autorità nelle carceri della regione, dove stavano scontando lunghe pene spesso per gravi reati, sono caduti al fronte in Ucraina. Per alcuni dei loro familiari, che spesso non avevano loro notizie da anni, la loro scomparsa è talvolta considerata la fine onorevole di una vita senza gloria. Il reportage video.

Questo servizio è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.