L’89 per cento dei turchi è andato a votare alle elezioni, ma i risultati hanno riservato molte sorprese. In vista del secondo turno del 28 maggio tutti corteggiano i voti dei nazionalisti, e i rifugiati siriani e i curdi diventano il capro espiatorio della crisi. E poi: come gli studenti del continente affrontano il problema della precarietà abitativa e della mancanza di alloggi per loro. Reportage dell’Italia sul movimento delle tende degli universitari fuorisede. Infine, a Parigi, arriva a teatro Daddy, uno spettacolo teatrale sulla pedofilia e la sessualizzazione dei corpi delle adolescenti sui social network.

