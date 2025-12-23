Ho due bambini piccoli, il maggiore ha due anni e mezzo. L’anno scorso, nel periodo delle feste, familiari e amici hanno cominciato a raccontargli che Babbo Natale gli avrebbe portato dei regali. Mi sembrava troppo piccolo per capire l’idea di Babbo Natale, ma ora che è un anno più grande mi trovo in difficoltà.

Altri genitori mi dicono che assecondare la fantasia di Babbo Natale è una parte importante e divertente dell’infanzia, un rito di passaggio per poi arrivare, un giorno, a scoprire la verità. Allora perché non riesco a liberarmi della sensazione che minerei il rapporto onesto e di fiducia che cerco di costruire con i miei figli?–Laura Iannello, Verona, stato di New York

Da bambina mi sentii sconcertata e ferita scoprendo che Babbo Natale non esisteva, e quando affrontai mia madre, lei non volle ammettere la verità né spiegarmi perché aveva partecipato per anni a quella farsa.

Quando sono diventata madre ho promesso a me stessa che sarei stata il più sincera possibile con i miei figli, riconoscendo che anche i bambini piccoli meritano il rispetto che si deve a un adulto. E la complicata impresa di “fingermi” Babbo Natale sarebbe uno dei pochissimi casi in cui dovrei tenere in piedi una finzione. In altre parole, non si tratterebbe di mentire una volta sola.

So che molti genitori mentono ai figli su varie cose, grandi e piccole – per esempio, dicono che la gelateria è chiusa per mettere fine alla richiesta di un dolcetto – e non intendo giudicarli né condannarli. Ma ricordo bene il dolore che provai quando mi resi conto che i miei genitori erano disposti a mentirmi per semplificarsi le cose o magari anche per proteggere i miei sentimenti.

Aspetta: Babbo Natale non esiste? Il problema è che credere in qualcosa o qualcuno, non da ultimo Babbo Natale, può essere tutt’altro che semplice. Partiamo dal fatto che usiamo il linguaggio per un’infinità di scopi: informare, divertire, onorare, umiliare, discutere, vincere, corteggiare, stupire, spiccare il volo. Sì, un forte impegno per la sincerità è importante. Ci permette di agire sulla base di conoscenze fornite da altri. Tanto di cappello per voler onorare questo ideale a casa tua. Ma per aiutare i bambini a socializzare devi anche riconoscere i limiti di un’onestà radicale.

Per cominciare ci sono molte osservazioni, vere ma scortesi, che è meglio non esprimere, e non basta aggiungere “sto solo dicendo la verità”. Va benissimo dire ai nonni che ti piace il loro regalo di Natale anche se non è vero. E poi, il linguaggio espressivo spesso include affermazioni che non sono letteralmente vere: hai davvero tanta fame da mangiare un elefante? Altrettanto importante è il modo in cui usiamo le parole nell’ambito del gioco.

Il gioco di finzione, dicono gli psicologi dell’età evolutiva, è qualcosa che i bambini imparano a fare in forme sempre più complesse prima dei tre anni. Possono trattare una torta di fango come una vera torta o fare finta di essere qualcun altro: “Sono una principessa!”. E mentre i loro genitori a volte intendono esattamente quello che dicono (“non toccare il fornello!”), possono anche inventare scenette buffe che nessuno potrebbe scambiare per realtà (“ti mangio di baci!”). L’idea di Babbo Natale non rientra esattamente in nessuna di queste categorie, è un tipo di gioco diverso.

Quando i genitori parlano ai bambini della slitta di mezzanotte, di solito hanno un luccichio negli occhi e un atteggiamento giocoso. E così, quando i bambini capiscono che Babbo Natale è un personaggio immaginario, possono avere la sensazione di fare finalmente parte del gioco, non di essere stati crudelmente ingannati. A volte, in una certa misura, sono loro stessi a scegliere di prolungare la finzione, e di non fare domande scomode sulla possibilità che pesanti ungulati volino nel cielo o che un uomo grassoccio riesca a infilarsi in uno stretto camino dopo l’altro. Alcuni sostenitori della tradizione filosofica del pragmatismo hanno proposto la (fuorviante) teoria che è “vero” ciò che è utile credere. In questo senso, molti bambini di sei anni sono allegri pragmatisti.