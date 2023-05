Russia-Ucraina

La regione di Belgorod, in Russia, è stata attaccata da droni il 22 maggio. Le autorità di questa zona di confine tra la Russia e l’Ucraina hanno confermato che le ostilità, lanciate da gruppi di miliziani russi che combattono per l’Ucraina, sono proseguite durante la notte tra il 22 e il 23 maggio e hanno preso di mira case e un edificio amministrativo, senza causare vittime.

Brasile

Il Brasile il 22 maggio ha dichiarato un’emergenza sanitaria precauzionale di sei mesi dopo l’individuazione di vari casi di influenza aviaria negli uccelli selvatici: negli scorsi giorni ne sono stati riscontrati almeno otto. La dichiarazione d’emergenza serve per permettere al governo di adottare delle misure immediate per limitare la diffusione del virus H5N1, altamente infettivo.

Portogallo

La polizia portoghese riprenderà le ricerche di Madeleine McCann, la bambina britannica di tre anni scomparsa nel 2007 nella regione dell’Algarve, dove era in vacanza con la sua famiglia. Il 22 maggio la polizia giudiziaria portoghese ha confermato di aver condotto delle perquisizioni su richiesta delle autorità tedesche e in presenza di funzionari britannici.

Turchia

Il candidato ultranazionalista alle elezioni turche Sinan Oğan ha annunciato il 22 maggio il suo appoggio al presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan in vista del ballottaggio del 28 maggio. Oğan era arrivato terzo al primo turno il 14 maggio, ottenendo il 5,17 per cento dei voti, mentre Erdoğan ha preso il 49,5 per cento e il suo sfidante Kılıçdaroğlu ha preso il 44,9 per cento. Oğan è un ex accademico sostenuto da un partito di estrema destra.

Messico

Un accampamento di migranti è stato smantellato il 22 maggio dalle autorità messicane a Ciudad Juárez, al confine con gli Stati Uniti. Una cinquantina di immigrati venezuelani hanno rifiutato di lasciare le loro tende, che erano state montate davanti al municipio, mentre altri 120 hanno accettato di andarsene. Ci sono stati scontri con la polizia. Sono migliaia i migranti latinoamericani accampati nel nord del Messico, diretti negli Stati Uniti, dove sperano di chiedere l’asilo.

Sudan

Scontri e raid aerei si sono verificati a Khartoum nella notte del 22 maggio, nonostante l’inizio ufficiale di una tregua di una settimana tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Fsr), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo. La tregua avrebbe dovuto consentire l’ingresso in Sudan degli aiuti umanitari. Appena dopo l’inizio ufficiale della tregua alcuni residenti dei sobborghi nordorientali della capitale hanno riferito di combattimenti in corso, altri hanno confermato attacchi aerei nel sud della città.

Stati Uniti

Il presidente statunitense Joe Biden e il presidente della camera Kevin McCarthy il 22 maggio non hanno trovato un accordo sull’innalzamento del tetto del debito per evitare il default, ma hanno sottolineato che i negoziati proseguiranno.