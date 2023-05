Penisola coreana

Il 31 maggio il regime nordcoreano ha annunciato che il lancio nello spazio di un satellite spia è fallito a causa di problemi di avviamento del motore del secondo stadio del razzo. Il lancio ha innescato un falso allarme nella capitale sudcoreana Seoul, dove la popolazione è stata invitata a prepararsi per un’evacuazione.

Cina

Il 30 maggio sono entrati in vigore nell’ex colonia portoghese di Macao alcuni emendamenti alla legge sulla sicurezza nazionale che impongono ulteriori restrizioni all’opposizione e alla società civile. Macao è tornata a far parte della Cina nel 1999, ma ha uno status di regione amministrativa speciale, come Hong Kong.

Iran

Il processo a Niloufar Hamedi, una giornalista che nel settembre scorso aveva documentato la morte di Mahsa Jina Amini in custodia della polizia, è cominciato il 30 maggio a Teheran. Il giorno prima era cominciato il processo a un’altra giornalista che si era occupata del caso, Elaheh Mohammadi. Entrambe sono accusate di “propaganda contro la repubblica islamica” e di “cospirazione contro la sicurezza nazionale”.

Ucraina-Russia

Il 31 maggio le autorità russe della regione occupata di Luhansk, nell’est dell’Ucraina, hanno affermato che cinque persone sono morte e diciannove sono rimaste ferite nel bombardamento ucraino del villaggio di Karpaty, avvenuto durante la notte. L’attacco sarebbe stato condotto con un lanciarazzi multiplo Himars di produzione statunitense.

Kosovo

La Nato ha annunciato il 30 maggio il rafforzamento del suo contingente nel paese dopo i violenti scontri a Zvečan che hanno causato almeno trenta feriti tra i soldati internazionali e cinquanta tra i manifestanti. La comunità serba, in maggioranza nella zona, protesta da giorni per impedire l’insediamento dei neoeletti sindaci di etnia albanese. In precedenza aveva boicottato le elezioni.

Stati Uniti

Il 30 maggio è cominciato davanti a un tribunale federale della Pennsylvania il processo a Robert Bowers, autore nell’ottobre 2018 di un attacco contro una sinagoga di Pittsburgh in cui erano morte undici persone. Bowers, 50 anni, rischia la pena di morte. Si è trattato del più grave attacco antisemita nella storia degli Stati Uniti.

Tecnologia

Il 30 maggio decine di esperti – tra cui Sam Altman, responsabile della OpenAi, e Demis Hassabis, responsabile di Google Deepmind – hanno avvertito in una lettera aperta pubblicata online che l’intelligenza artificiale potrebbe causare l’estinzione dell’umanità. Secondo i firmatari, “limitare i rischi dovrebbe essere una priorità come per le pandemie e i conflitti nucleari”. Tra i firmatari c’è anche Geoffrey Hinton, considerato uno dei padri fondatori dell’intelligenza artificiale.