“Nel quartiere dove abito faccio attenzione anche quando parlo con un amico per strada: sto attento a cosa dico per non essere identificato come una persona lgbt”, racconta nel video Ütkü Chan Ilhan, un ragazzo di Istanbul.

Secondo un recente sondaggio, l’8 per cento dei turchi, quasi un milione di persone, rivendica la propria appartenenza alla comunità lgbt. Ma in una società sempre più omofoba e conservatrice, fomentata dai discorsi aggressivi del presidente Recep Tayyip Erdoğan, per loro la vita è difficile e pericolosa.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.