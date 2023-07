“La guerra ha lasciato montagne di macerie e se non le ricicliamo correttamente rischiamo un disastro ecologico”, spiega nel video Kyrylo Chernushuk, che lavora a un progetto di ricostruzione in Ucraina.

A causa dell’invasione russa centinaia di migliaia di persone hanno perso tutto. Per ricostruire il paese devastato dal conflitto ci vorranno decenni, ma c’è già chi è al lavoro per migliorare le cose. Un progetto a Hostomel, nella periferia di Kiev, coinvolge ottanta esperti di pianificazione urbana, che ogni giorno lottano contro la burocrazia e la corruzione per salvare il patrimonio ucraino danneggiato dai bombardamenti.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.