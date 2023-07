Ucraina

Le forze armate affermano di aver abbattuto venti droni e due missili lanciati dai russi nella notte tra il 12 e il 13 luglio in un’offensiva contro Kiev in cui è morta almeno una persona. Intanto il presidente statunitense Joe Biden ha lasciato Vilnius, dove si era svolto il vertice della Nato, ed è andato in Finlandia, nuovo paese dell’Alleanza atlantica. Alla fine del vertice Biden ha dichiarato che il sostegno all’Ucraina non finirà: “Difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve”. Gli Stati Uniti e gli altri paesi del G7, in una dichiarazione congiunta, si sono impegnati a offrire garanzie di sicurezza a Kiev, in attesa del suo ingresso nella Nato.

Unione europea

Il parlamento europeo ha deciso il 12 luglio in sessione plenaria di adottare la Nature restoration law, la legge per il ripristino degli ecosistemi, testo di punta del Patto verde dell’Unione europea che mira ad “arrestare la perdita di biodiversità e a ripristinare la salute della natura”. Il testo, modificato in modo sostanziale, era diventato l’emblema di una battaglia politica a un anno dalle elezioni europee. Il risultato, il cui esito era molto incerto, è stato raggiunto con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti.

Grecia

Un’inchiesta della Bbc apre molti dubbi sulla versione dei fatti fornita dalla guardia costiera greca in merito al naufragio del 14 giugno al largo di Pylos, in cui potrebbero essere morte fino a 600 persone. Due sopravvissuti hanno raccontato che i guardacoste li hanno pressati per identificare come scafisti nove egiziani che erano a bordo. Inoltre un nuovo video mette in discussione la versione della guardia costiera greca secondo cui la nave era in condizioni di sicurezza.

Mali

Dal gennaio del 2023 i gruppi jihadisti hanno compiuto “omicidi”, “stupri” e “saccheggi” contro i civili nel nordest del Mali, “costringendo migliaia di persone a fuggire da queste regioni”. Lo denuncia un rapporto di Human rights watch pubblicato il 13 luglio. “La sicurezza si è fortemente deteriorata a causa degli scontri tra due gruppi estremisti islamici armati”, lo Stato islamico nel grande Sahara e il Gruppo per il sostegno dell’islam e dei musulmani, legati ad Al Qaeda, che cercano di controllare le rotte di rifornimento e di aumentare la propria influenza, spiega l’organizzazione per i diritti umani.

Colombia

La deforestazione è diminuita del 29 per cento nel 2022, raggiungendo il livello più basso in quasi dieci anni, secondo le statistiche ufficiali pubblicate il 12 luglio dal ministero dell’ambiente. I dati mostrano particolari successi nelle regioni della foresta amazzonica, considerata un importante “serbatoio di carbonio” in grado di intrappolare le emissioni di gas serra per la lotta al cambiamento climatico.

Cultura

Lo scrittore ceco naturalizzato francese Milan Kundera è morto l’11 luglio a Parigi. Autore, tra gli altri, del best seller L’insostenibile leggerezza dell’essere, aveva 94 anni.