Secondo l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze procurarsi cocaina in Europa non è mai stato così facile. Arriva via mare, in particolare attraverso il porto di Anversa, in Belgio. In tutto il continente le droghe pesanti sono sempre più diffuse, ma i consumatori sono spesso lasciati soli, senza misure pubbliche di prevenzione o di riduzione del danno. Intanto sul mercato compaiono costantemente nuovi tipi di sostanze che le autorità faticano a individuare e contenere.

