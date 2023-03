Il porto di Anversa, in Belgio, è il secondo più grande d’Europa ed è anche uno dei maggiori centri per il traffico di cocaina nel continente. Nel 2022 le autorità hanno sequestrato cento tonnellate di questa droga, gran parte della quale arrivava dall’America Centrale. Negli ultimi cinque anni il volume di cocaina introdotto è raddoppiato, il governo belga ha quindi attivato un piano d’emergenza che prevede l’aumento del numero di agenti al porto e un inasprimento dei controlli. Ma secondo alcuni non basterà a fermare il traffico internazionale di droga.

Questo video è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.