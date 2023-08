In Portogallo più di un milione di giovani cattolici provenienti da tutto il mondo hanno partecipato insieme al papa a una settimana di celebrazioni per la Giornata mondiale della gioventù. In Polonia il cattolicesimo è ancora la religione dominante, ma si assiste a un calo di nuovi preti e religiose e di frequentazione della chiesa. Qual è il rapporto tra i giovani europei e la chiesa cattolica? Si definiscono credenti? Stiamo andando verso un’Europa senza fede?

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.