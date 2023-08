Dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio 2022, gli ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono più lasciare il paese. Per evitare di essere arruolati nell’esercito e mandati in guerra, molti di loro decidono di fuggire in Romania attraverso un percorso molto pericoloso. Finora almeno 21 uomini sono annegati o morti assiderati sulle montagne mentre cercavano di attraversare il confine.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.