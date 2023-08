Ucraina-Russia

Il 23 agosto tre persone sono morte nella regione di Belgorod, in Russia, a causa di un attacco ucraino con un drone. Nella capitale Mosca un drone ha colpito un edificio in costruzione, mentre altri due sono stati abbattuti. La sera del 22 agosto tre persone hanno perso la vita in un bombardamento russo vicino a Lyman, nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina.

Spagna

Il 22 agosto re Felipe VI ha incaricato Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito popolare (Pp, destra), di formare un governo, anche se al momento non dispone di una maggioranza. Il Pp, la formazione di estrema destra Vox e due piccoli partiti regionali arrivano infatti a 172 seggi, quattro meno della maggioranza assoluta. Il Pp ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti nelle elezioni anticipate del 23 luglio. Il primo ministro uscente Pedro Sánchez, socialista, vorrebbe invece formare un governo di coalizione con gli indipendentisti catalani.

Grecia

I corpi di diciotto presunti migranti sono stati trovati il 22 agosto in una foresta devastata da un incendio nel nordest del paese, vicino al confine con la Turchia. Altre due persone sono morte nei roghi che si sono sviluppati in altre regioni del paese. Decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case alla periferia nordovest della capitale Atene.

Thailandia

Il 22 agosto l’imprenditore Srettha Thavisin è stato nominato primo ministro con il voto favorevole di 482 deputati e senatori, e il sostegno dell’esercito. Srettha, 61 anni, è un esponente della formazione d’opposizione Pheu Thai (populista), fondata dall’ex premier Thaksin Shinawatra, ma è considerato un moderato ed è in buoni rapporti con l’esercito e la monarchia.

India

Il 23 agosto almeno quindici operai sono morti nel crollo di un ponte ferroviario in costruzione nello stato di Mizoram, nel nordest del paese. Non si conoscono i motivi del crollo, che si è verificato a Sairang, vicino ad Aizawl.

Etiopia-Arabia Saudita

Il governo etiope ha annunciato il 22 agosto che condurrà un’inchiesta congiunta con l’Arabia Saudita dopo la pubblicazione di un rapporto dell’ong Human rights watch che accusa le guardie di frontiera saudite di aver ucciso a partire dal 2022 centinaia di migranti etiopi che cercavano di entrare nel paese dallo Yemen. Secondo l’ong, la strage potrebbe costituire un crimine contro l’umanità.

Zimbabwe

Il 23 agosto gli elettori sono chiamati alle urne per il primo turno delle presidenziali e per le legislative e le amministrative. Il presidente uscente Emmerson Mnangagwa, 80 anni, leader del partito Zanu-Pf al potere dall’indipendenza del paese nel 1980, sarà sfidato da Nelson Chamisa, 45 anni, leader della Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc). L’opposizione punta a intercettare il voto di protesta contro la disoccupazione e l’inflazione, ma teme irregolarità.