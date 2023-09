Una fondazione molto vicina al governo di Viktor Orbán, la Mathias Corvinus collegium (Mcc), ha rilevato la più grande catena di librerie del paese e dopo poco ha inviato una strana direttiva: in base alla legge per la tutela dei minori, i dipendenti dei negozi sarebbero obbligati a coprire con la plastica tutti i libri che trattano temi lgbt+, e a toglierli dalla sezione dedicata alla letteratura per l’infanzia.

Dopo i mezzi d’informazione, la giustizia, il cinema, il teatro e l’università, saranno l’editoria e la letteratura gli ultimi settori a rientrare nella sfera d’influenza del partito del primo ministro ungherese?

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.