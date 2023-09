I socialdemocratici e gli ecologisti uniscono le loro forze per tornare al potere, candidando come primo ministro l’ex commissario europeo per il clima, Frans Timmermans, soprannominato il “papa del clima” per la sua lotta contro il cambiamento climatico. Le elezioni si svolgeranno il 22 novembre, dopo che il governo della coalizione di centrodestra, guidato da Mark Rutte, è caduto lo scorso 7 luglio a seguito dei dissensi sulle misure sull’immigrazione.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.