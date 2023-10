L’Unione europea e i suoi stati membri sono i principali donatori di aiuti umanitari e allo sviluppo alla Palestina. Gaza in particolare non può vivere senza il sostegno internazionale. Dopo il sanguinoso attacco di Hamas contro i civili israeliani a Israele il 7 ottobre, i fondi europei sono sotto i riflettori e qualcuno ha addirittura proposto di cancellarli. Ma a quanto ammontano, chi ne beneficia e che ricadute hanno sul conflitto israelo-palestinese?

La nuova puntata del notiziario Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana in un video la vita delle società e dei cittadini europei, spiega sia come ci si divide tra governi e cittadini su questo tema sia perché l’Unione non riesce a far sentire il suo peso diplomatico in una crisi così grave, mentre il conflitto continua e la Striscia di Gaza è ora assediata dagli israeliani.