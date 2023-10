In Lituania si sono rifugiati circa 60mila oppositori al regime di Alexander Lukashenko, al potere in Bielorussia dal 1994. A Vilnius, la capitale della piccola repubblica baltica, vivono molti esuli politici che Minsk cerca di ostacolare in ogni modo, per esempio complicando le procedure per ottenere i documenti dall’ambasciata. E l’atteggiamento sempre più ostile del governo bielorusso comincia a preoccupare anche le autorità lituane.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.