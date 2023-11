In Europa si contano sette femminicidi al giorno, una donna su cinque ha subìto delle violenze fisiche o sessuali da parte del suo partner. Quest’estate il parlamento europeo ha finalmente approvato una legge per incoraggiare gli stati dell’Unione a contrastare più efficacemente la violenza contro le donne. Al centro del testo c’è la definizione di stupro come “un atto sessuale senza consenso”.

Ma il testo del parlamento si è scontrato con l’opposizione dei governi di alcuni paesi, tra cui Francia e Germania, che vogliono adottare una definizione più restrittiva di violenza sessuale e ritengono che le questioni penali siano di competenza degli stati.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.