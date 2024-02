Secondo le autorità ucraine, dall’inizio del conflitto più di ventimila minori ucraini sono stati deportati in Russia. Qui sono costretti a seguire lezioni di patriottismo e a subire la propaganda di Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha di recente emanato un decreto che ne facilita la naturalizzazione.

Per genitori e parenti ucraini è sempre più difficile chiedere il loro ritorno in patria. La storia di un ragazzo trattenuto in Crimea che è riuscito a tornare nel suo paese.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.