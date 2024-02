Il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina, costringendo milioni di persone a fuggire dalla guerra. Molti hanno scelto l’Unione europea, dove oggi ci sono più di quattro milioni di rifugiati ucraini. Gli aiuti europei stanziati per la loro accoglienza sono attualmente stimati a circa un miliardo di euro. A due anni dall’inizio dell’invasione, ripercorriamo questo esodo senza precedenti in Europa.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini del continente, fa il punto sull’accoglienza e la protezione temporanea accordata ai rifugiati ucraini nell’Unione, presenta un reportage su una ong che organizza corsi di lingua locale per favorirne l’integrazione in Francia e un altro su una maestra ritornata nella sua città in Ucraina, Charkiv.