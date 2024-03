Dal 15 al 17 marzo i russi andranno alle urne per eleggere il presidente. Sarà un voto senza sorprese: vincerà Vladimir Putin, al potere da quasi 25 anni. Contro di lui ci saranno solo altri tre candidati, ammessi perché considerati innocui o vicini al potere. A Butka, il villaggio sui monti Urali a duemila chilometri da Mosca e in cui è nato il primo presidente della Russia postsovietica, Boris Eltsin, gli abitanti raccontano il loro punto di vista su una campagna elettorale che sembra lontana e sulla guerra in Ucraina.

Questo reportage video è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.