Il festival è per un pubblico dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Quest’anno si svolge in sei punti della città: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium e i Chiostri di San Pietro.

19.00 Tenda COME SI DIVENTA Scrittore Da piccolo voleva fare il calciatore, ma a un certo punto raccontare storie è diventato il suo gioco preferito. Con Luigi Garlando Intervistato da Deborah Soria In collaborazione con fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia

18.30 Musei, lab III piano LABORATORIO Operazione elezione Basta cravatte imbalsamate e tailleur inamidati. Progetteremo manifesti elettorali con idee favolose per l’Italia e l’Europa. E tutti voteranno per noi. Con Teresa Sdralevich Prenotazione online dal 27 aprile

18.30 Musei, portico marmi AMBIENTE Vacanze responsabili Consigli per salvare il pianeta anche quando si viaggia. Con Paola Borrione In collaborazione con la fondazione Santagata

18.30 Teatro Cavallerizza SPETTACOLO Monsieur René - Gardien de notes Un direttore d’orchestra racconta come si può leggere la musica in ogni cosa. Ideato da Atelier Elisabetta Garilli Quintetto di fiati Insieme del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto diretto dal maestro Giuseppe Falco voce narrante Elisabetta Garilli illustrazioni Serena Abagnato danza e mimo Giulia Carli regia e suoni Gianluca Gozzi In collaborazione con Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

17.30 Piazza Martiri LABORATORIO Più fiori sui balconi Vieni a fare bombe di semi per far sbocciare il verde in città usando il compost del territorio di Reggio Emilia. A cura di Fiori Ribelli In collaborazione con Iren

a seguire: FEMMINISMO Non c’è un solo modo di essere maschi Gli stereotipi e le discriminazioni colpiscono anche gli uomini, ma possiamo liberarcene. Con Giulia Siviero Traduzione in Lis

10.00 Musei, c-lab

LABORATORIO Pixilation

Oggetti che si trasformano e prendono vita, persone che attraversano i muri: il cinema d’animazione è un gioco di magia.

A cura di Zalab

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 10 anni

In collaborazione con la fondazione Pianoterra

10.00 Infopoint

LABORATORIO Animali incantati

Un pavone, un gargoyle e un ariete: un giro nel centro di Reggio Emilia per conoscere i tanti animali che la abitano.

A cura di I GiraReggio, collettivo di Reggio Emilia Città senza Barriere

Iscrizione all’infopoint. Fino alle 11

10.00 Teatro Cavallerizza

RICETTE Non buttarlo!

Espedienti geniali e ricette fuori dagli schemi per ridurre gli sprechi in cucina, risparmiare e far bene al pianeta.

Con Alessio Cicchini, in arte Rucoolaaa, intervistato da Luisa Ciffolilli

10.30 Piazza Martiri

LABORATORIO Più fiori sui balconi

Vieni a fare i melnetti, piccoli vasi in terra cruda, e a seminare fiori usando il compost del territorio di Reggio Emilia.

A cura di Natura Maestra, Fede flower garden e Fiori Ribelli

Fino alle 13. In collaborazione con Iren

10.30 Musei, portico marmi

ATTUALITÀ Cinque giorni in Africa

Dall’inquinamento alla scarsità di cose da mangiare, gli abitanti dell’Africa devono fare i conti con problemi seri. Ma trovano sempre dei modi originali e creativi per superarli.

Con Francesca Sibani

10.30 Musei, fab-lab

LABORATORIO Ti presento Milo

Con i mattoncini Lego puoi costruire e programmare un piccolo robot.

A cura di Robo Code

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 12 anni

In collaborazione con E80 Group e Valorugby Emilia

10.30 Tenda

MIGRAZIONI L’ultimo bisonte

Benin e la sua famiglia lasciano l’Iraq per cercare un futuro migliore in Europa, ma restano bloccati in un’antica foresta.

Con Annalisa Camilli

Intervistata dal gruppo di lettura Lettori contromano della biblioteca San Pellegrino di Reggio Emilia

10.30 Chiostri, lab aperto

LABORATORIO La saggezza della folla

Risolviamo insieme una sfida o un problema attraverso strumenti semplici e quotidiani che si trasformeranno in componenti essenziali per costruire “macchine del futuro”.

A cura di Digital freaks

Prenotazione online dal 27 aprile

10.30 Musei, agorà

PODCAST Pronti all’ascolto

Una selezione di podcast dall’Italia e dal mondo.

In collaborazione con Radiopapesse

11.00 Teatro Valli

COME SI DIVENTA Regista teatrale

Quando si spengono le luci, cala il silenzio e il sipario si apre, entri in un altro mondo in cui il tuo compito è guidare gli attori, la scenografa, i musicisti per allestire uno spettacolo dal vivo.

Con Claudia Sorace di Muta Imago

Con la partecipazione dei tecnici della fondazione I Teatri di Reggio Emilia

11.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Extraterrestre alla pari

Chi non si è mai sentito fuori luogo rispetto alla maggioranza? Un’installazione gioco per dare forma a questa sensazione che ci rende unici e speciali.

A cura di Ludosofici

Fino alle 13

11.00 Mapei Stadium

RAZZISMO A che gioco giochiamo

Per fare sport usiamo i nostri corpi che non sono solo bianchi, maschili e abili. Metterli tutti in campo vuol dire anche fare politica e costruire una società migliore.

Con Nadeesha Uyangoda

In collaborazione con Mapei Stadium

A seguire è possibile partecipare anche a:

SPORT Sabato sugli spalti

Gita di mezz’ora dagli spogliatoi alle tribune per scoprire i segreti di uno stadio.

A cura di Generazione S

Entrambi su prenotazione online, disponibile dal 27 aprile

11.00 Chiostri, sala delle colonne

LABORATORIO Di che gusto sei?

Il sapore non si sente solo in bocca, ma anche negli occhi, nelle orecchie, nel corpo. Vieni a costruire la tua ricetta sonora con l’app Octostudio.

A cura di Pause Atelier dei Sapori

Prenotazione online dal 27 aprile

11.30 Teatro Cavallerizza

POLITICA Cos’è l’antifascismo

Quando alcuni fantasmi del passato sembrano sul punto di ripetersi, è importante saperli riconoscere e fare qualcosa per impedirlo.

Con Daniele Aristarco

Traduzione in Lis

12.00 Musei, portico marmi

GIORNALISMO Che succede in questa foto

Queste immagini sorprendenti, scattate in giro per il mondo, sono senza didascalia. Prova a scoprire da dove vengono e perché sono finite sul giornale.

Con Alberto Emiletti e Martina Recchiuti

In collaborazione con la fondazione Pianoterra

12.00 Pratino

LABORATORIO Insieme alla meta

Mischia, placcaggio e touche. Tutti i segreti del rugby e i suoi valori.

A cura di Valorugby Emilia

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 12 anni. Fino alle 13

In collaborazione con E80 Group e Valorugby Emilia

12.00 Tenda

SCRITTURA Viaggio oltre l’ignoto

Prendi una mente umana e un’intelligenza artificiale. Fornisci le stesse indicazioni e chiedi di costruire una storia.

Con Valentina Federici e Marco Magnone

intervistati dalla redazione di Io odio leggere

14.00 Teatro Cavallerizza

AMBIENTE E tu che ci fai qui

Nel Mediterraneo sono comparsi il granchio blu, i pesci palla, scorpione e coniglio. Da dove arrivano e perché.

Con Stefano Liberti

In collaborazione con Iren

Traduzione in Lis

14.00 Musei, agorà

PODCAST Pronti all’ascolto

Una selezione di podcast dall’Italia e dal mondo.

In collaborazione con Radiopapesse

14.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Più fiori sui balconi

Vieni a fare i melnetti, piccoli vasi in terra cruda, e a seminare fiori usando il compost del territorio di Reggio Emilia.

A cura di Natura Maestra, Fede flower garden e Fiori Ribelli

Fino alle 18. In collaborazione con Iren

14.00 Tenda

CONFRONTO L’economia va cambiata?

Secondo alcuni ognuno dev’essere libero di fare i propri interessi. Secondo altri è più importante pensare ai bisogni di tutti e al pianeta. Tu che ne pensi?

Con Giacomo Petitti di Roreto

14.00 Musei, c-lab

LABORATORIO Stop! Ora si gioca

Porta un giocattolo e una macchina fotografica: grazie alla stopmotion puoi creare una storia animata.

A cura di Zalab

Prenotazione online dal 27 aprile. Dai 10 ai 13 anni

In collaborazione con la fondazione Pianoterra

14.30 Teatro Valli

COME SI DIVENTA Direttore d’orchestra

Quando muove la bacchetta, l’orchestra sa cosa fare. Segna il ritmo e i tempi della musica: un grande orecchio musicale affinché tutto suoni in armonia.

Con Dario Garegnani

Con la partecipazione dei tecnici della fondazione I Teatri di Reggio Emilia

14.30 Musei, fab-lab

LABORATORIO Dipingiamo con gli scarti alimentari

La maggior parte degli alimenti che buttiamo potrebbe essere riusata in mille modi. In cucina, nell’orto o per disegnare.

A cura di Alessio Cicchini, in arte Rucoolaaa

Prenotazione online dal 27 aprile

14.30 Musei, portico marmi

RUBRICHE Dieci anni a Tokyo

Andare a scuola da soli, pulire l’aula, i bagni e i corridoi, mangiare con le bacchette facendo rumore: com’è avere dieci anni in Giappone.

Con Junko Terao

Traduzione in Lis

14.30 Musei, lab III piano

LABORATORIO Operazione elezione

Basta cravatte imbalsamate e tailleur inamidati. Progetteremo manifesti elettorali con idee favolose per l’Italia e l’Europa. E tutti voteranno per noi.

Con Teresa Sdralevich

Prenotazione online dal 27 aprile

15.00 Chiostri, sala delle colonne

LABORATORIO Di che gusto sei?

Il sapore non si sente solo in bocca, ma anche negli occhi, nelle orecchie, nel corpo. Vieni a costruire la tua ricetta sonora con l’app Octostudio.

A cura di Pause Atelier dei Sapori

Prenotazione online dal 27 aprile

15.00 Piazza Martiri

LABORATORIO Extraterrestri alla pari

Chi non si è mai sentito fuori luogo rispetto alla maggioranza? Un’installazione gioco per dare forma a questa sensazione che ci rende unici e speciali.

A cura di Ludosofici

Fino alle 18

15.00 Pratino

LABORATORIO Slalom, dribbling, controllo palla

Gli esercizi che fanno i giocatori e le giocatrici di calcio prima di entrare in campo.

A cura di Generazione S

Prenotazione online dal 27 aprile. Dai 7 ai 10 anni. Fino alle 15.45

In collaborazione con Mapei Stadium

15.30 Teatro Cavallerizza

FEMMINISMO Barbie siamo noi

Una bambola non è solo un giocattolo, ma anche uno specchio per capire quanto siamo cambiati negli anni.

Con Claudio Rossi Marcelli

Traduzione in Lis

15.30 Musei, studiolo

LABORATORIO Passi silenziosi, sguardi notturni

Alla scoperta degli abitanti della notte, dei loro adattamenti e delle strategie per cacciare e non farsi vedere.

A cura dei Servizi educativi dei Musei civici

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 12 anni. Fino alle 16.30

15.30 Piazza Martiri

FUMETTO Violetta e gli occhiali magici

Quella che sembrava una terribile notizia si trasforma in uno straordinario superpotere.

Con Émilie Clarke

Intervistata dal gruppo di lettura Bookworms del centro cultura Multiplo di Cavriago

In francese, traduzione consecutiva

15.45 Pratino

LABORATORIO Uguaglianza, correttezza, imparzialità

Disegniamo il calcio che ci piace.

A cura di Generazione S

Prenotazione online dal 27 aprile. Dai 7 ai 10 anni. Fino alle 16.30

In collaborazione con Mapei Stadium

16.00 Musei, studiolo

LABORATORIO Zone d’ombra

Ispirati dalle fotografie di Luigi Ghirri, indaghiamo notte e buio e sperimentiamo giochi di luce e ombra.

A cura dei Servizi educativi dei Musei civici

Prenotazione online dal 27 aprile. Dai 10 ai 14 anni. Fino alle 17

16.00 Musei, portico marmi

IN REDAZIONE Un momento imbarazzante

Disegna senza vergogna la tua peggiore figuraccia con l’autrice della rubrica più imbarazzante di Internazionale Kids.

Con Cristina Portolano

16.00 Musei, c-lab

LABORATORIO Peli dappertutto

Perché leoni e marmotte non si depilano e invece gli esseri umani sì. Un laboratorio che cerca il pelo nell’uovo.

A cura di Fammi capire

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 10 anni

16.00 Chiostro piccolo

FOTOGRAFIA La natura ama nascondersi

Visita guidata al festival di Fotografia Europea per vedere in quanti modi il rapporto tra esseri umani e natura può essere raccontato dall’arte.

A cura di Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito di Fotografia Europea

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 13 anni. Fino alle 17.00

17.00 Tenda

LIBRO Grande, Bro!

Una storia sull’amicizia, sulla sincerità e sulla libertà di essere se stessi.

Con Jenny Jägerfeld

intervistata dal gruppo di lettura La banda della casa nel parco della biblioteca Piccolo principe di Correggio

In svedese, traduzione consecutiva

In collaborazione con l’ambasciata di Svezia

17.00 Musei, fab-lab

LABORATORIO Ti presento Milo

Con i mattoncini Lego puoi costruire e programmare un piccolo robot.

A cura di Robo Code

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 12 anni

In collaborazione con E80 Group e Valorugby Emilia

17.00 Teatro Cavallerizza

ATTUALITÀ Il paese che non c’è

La lunga storia del popolo palestinese.

Con Catherine Cornet

17.30 Musei, studiolo

LABORATORIO Passi silenziosi, sguardi notturni

Alla scoperta degli abitanti della notte, dei loro adattamenti e delle strategie per cacciare e non farsi vedere.

A cura dei Servizi educativi dei Musei civici

Prenotazione online dal 27 aprile. Dagli 8 ai 12 anni. Fino alle 18.30

17.30 Musei, lab III piano

LABORATORIO Buttiamo giù una lista

Giochiamo a elencare persone, fatti, figuracce o altre cose che hanno fatto parte della nostra vita o non ne faranno mai parte. Può venire fuori un utile catalogo, un’idea per una storia oppure una poesia.

A cura di Susanna Mattiangeli

Prenotazione online dal 27 aprile

17.30 Musei, portico marmi

AMBIENTE Dall’ecoansia all’ecoserenità

La preoccupazione per la crisi climatica si può trasformare in uno stimolo ad agire e attivarsi. Buone pratiche per mantenere un rapporto più armonioso con il pianeta.

Con Alice Facchini

In collaborazione con Iren

18.00 Musei, studiolo

LABORATORIO Zone d’ombra

Ispirati dalle fotografie di Luigi Ghirri, indaghiamo notte e buio e sperimentiamo giochi di luce e ombra.

A cura dei Servizi educativi dei Musei civici

Prenotazione online dal 27 aprile. Dai 10 ai 14 anni. Fino alle 19

18.00 Musei, c-lab

LABORATORIO Poche vignette, storie perfette

Trucchi e stratagemmi per creare un fumetto avvincente in cinque vignette o poco più.

A cura di Rita Petruccioli

Prenotazione online dal 27 aprile

18.30 Teatro Cavallerizza

FOTOGRAFIA Scatto matto

Dopo aver visitato oltre sessanta paesi, viaggiare e fotografare sono diventati una cosa sola.

Con Andrea Frazzetta

intervistato da Mélissa Jollivet

18.30 Tenda

SPORT Mediana d’apertura

Dalla nazionale alla Coppa del mondo, le passioni e l’impegno di una rugbista italiana.

Con Emma Stevanin

intervistata da Claudio Rossi Marcelli

In collaborazione con E80 Group e Valorugby Emilia

19.00 Musei, portico marmi

CINEMA Oltre i maghi e le streghe

Non servono superpoteri per essere protagonisti di film imperdibili.

Con Piero Zardo

21.00 Teatro Cavallerizza

FOTOGRAFIA Sgranate gli occhi

I migliori reportage fotografici da tutto il mondo.

Con Mélissa Jollivet