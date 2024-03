Il primo ministro britannico Rishi Sunak intende ridurre gli arrivi annuali di migranti di 300mila persone. Tra le misure previste c’è anche un piano per trasferire in Ruanda, in cambio di grosse cifre di denaro, chi entra illegalmente nel Regno Unito, ma per il momento la situazione è in stallo. In vista delle elezioni europee anche il Partito popolare europeo (Ppe, conservatori) ha presentato un programma che prevede di deportare i migranti irregolari e i richiedenti asilo che arrivano nell’Unione in paesi terzi.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita nelle società del continente, spiega che alcuni paesi stanno già applicando modelli simili, come per esempio l’Italia con l’accordo sui centri per migranti in Albania, e fa il punto sulle politiche dell’Unione sulla gestione dei flussi migratori.