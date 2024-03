Il 21 marzo la prefettura di Roma ha pubblicato il bando per la gestione di tre centri per migranti in Albania, previsti dal controverso accordo stretto da Roma con Tirana il 20 novembre 2023 e ratificato dal parlamento alla fine di febbraio. Da questo bando sono emersi i primi particolari sulle strutture e i loro costi. Il governo vorrebbe che i centri fossero operativi entro il 20 maggio 2024.

Si tratterà di due hotspot e un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), e per la loro gestione sono previsti 34 milioni di euro all’anno, che copriranno soltanto i costi del vitto e dell’alloggio. Rimangono escluse altre spese come il trasporto delle persone, l’assistenza sanitaria, gli stipendi e le spese per il personale italiano delle strutture. Secondo il Corriere della Sera, l’intera operazione potrebbe costare 635 milioni di euro, senza entrare mai davvero in funzione perché potrebbe essere bloccata dai ricorsi giudiziari.

La prima struttura sarà costruita nella città portuale di Shengjin e sarà un hotspot:“Una struttura dimensionata per l’accoglienza, senza pernottamento, dei migranti condotti in porto e destinati alle procedure di screeningsanitario, identificazione e raccolta delle eventuali domande di asilo, all’esito delle quali i migranti saranno trasferiti presso le strutture di Gjadër”.

Gjadër è la seconda località coinvolta nell’accordo dove sorgeranno le altre due strutture: un centro destinato “all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale” con un’accoglienza massima di 880 migranti: e un Centro di permanenza per il rimpatrio, un luogo cioè in cui saranno trasferite le persone a cui sarà negato l’asilo, in vista di un loro rimpatrio. Questo Cpr avrà una capienza di 144 persone. A Gjadër saranno disponibili poi 168 posti per alloggi di servizio, di cui sessanta riservati al personale dell’ente gestore.