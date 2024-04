Dagli attentati in Catalogna del 2017, il gruppo Stato islamico (Isis) non è più riuscito a portare a termine un attacco terroristico su larga scala in Europa occidentale. Ma gli attentati di Mosca del 22 marzo hanno riportato l’attenzione sulla minaccia del terrorismo jihadista, soprattutto in vista delle olimpiadi di Parigi e degli Europei di calcio in Germania, entrambi in programma quest’estate.

In un contesto geopolitico sempre più delicato in Medio Oriente, la capacità di dell’Isis di riorganizzarsi in Afghanistan, Sahel e Asia Centrale preoccupa i servizi di sicurezza di tutto il continente.

Questo video è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.