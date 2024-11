In tema di difesa l’Europa dipende ancora molto dagli Stati Uniti. Dopo la recente elezione alla Casa Bianca di Donald Trump, che in passato ha minacciato di lasciare la Nato, in numerosi paesi europei è aumentata la preoccupazione per la sicurezza. Alcuni esperti temono che Vladimir Putin possa scatenare altre guerre e che l’Europa non sia in grado di difendersi senza l’aiuto militare statunitense.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega come l’Unione pensa di rafforzare l’industria della difesa e quanti soldi dovrebbe investire per dipendere meno da Washington.