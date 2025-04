Sono un ragazzo gay di 35 anni, vivo nella zona di San Francisco. Sto per farmi un fine settimana fuori insieme al mio fidanzato e altre due coppie gay. Siamo tutti molto amici, ma in maniera puramente platonica: almeno finora, ma mi eccita molto l’idea di trasformare questa vacanzina tra coppie in una bella ammucchiata. Credo siano tutti in coppia aperta come noi, ma non abbiamo mai giocato con nessuno di loro e in generale ho un’esperienza molto limitata con il sesso di gruppo. Come facciamo a tastare il terreno per capire se alle altre due coppie va di spassarsela, senza creare imbarazzi e rovinare l’atmosfera del viaggio?

– Weekend In The Country

“A noi sono capitate cose del genere in maniera spontanea”, ha detto un mio amico gay che è una grandissima zoccola, dopo che gli ho girato la tua domanda. “Ma senza programmarlo in anticipo è successo solo alla quarta o quinta sera di una settimana di vacanza a Provincetown, dopo che si era accumulata un bel po’ di tensione erotica dovuta all’incertezza. E quando finalmente è successo, era ormai abbastanza chiaro che nel gruppo c’era un’intesa: tutti avevano fatto capire che ci stavano”.

Come te, Witc, quella zoccola del mio amico ha una relazione aperta – anzi spalancata – e ha molta più esperienza di me nel trasformare i semplici amici in amici con qualcosa in più durante le vacanze (è praticamente il suo superpotere): per questo ho girato a lui la tua domanda.

Dunque, visto che tu e il tuo fidanzato non avete molto tempo a disposizione – passerete solo un fine settimana con gli amici che volete scoparvi – qual è il miglior piano d’azione?

“Immaginando che i suoi amici non siano un gruppo di gay entusiasti del sesso e titolari di account su OnlyFans – lui non sa nemmeno se siano in coppia aperta o no – il tuo lettore dovrà muoversi con cautela. Perciò il primo passo è ovviamente quello di chiedere agli altri se sono in coppia aperta, una domanda a cui la maggior parte delle coppie gay risponde tranquillamente. Se lo sono, a quel punto è meglio affrontare il tema in anticipo. Se tutte e tre le coppie sono aperte e ci stanno – e non è affatto scontato – il senso di attesa che si creerà renderà il tutto molto più eccitante. Anche in questo caso, però, non si può comunque essere sicuri di come andranno le cose finché non si ritroveranno tutti insieme. Se non si crea un’intesa, meglio non insistere”.

Un altro buon motivo per parlarne in anticipo? “Senza un minimo di preavviso, i passivi del gruppo non saranno tutti magicamente pronti nello stesso momento”, ha detto il mio amico. “Proporre a bruciapelo una scopata di gruppo aspettandosi che i passivi siano pronti è una cosa che farebbe solo un attivo sprovveduto. Non sto dicendo che tutti gli attivi siano degli sprovveduti – non so neppure se il tuo lettore è attivo – ma da passivo penso che sia un’aspettativa tipica”.

Ho chiesto al mio amico a cos’altro devi stare attento. “Provarci pesante con degli amici intimi al primo tentativo di apertura della coppia può andare a finire benissimo o malissimo”, ha risposto. “Le coppie che si aprono per la prima volta hanno più probabilità di farsi delle paranoie, perciò se finora le altre coppie sono state chiuse, è meglio che il tuo lettore e i suoi amichetti ci vadano piano. Un’altra cosa di cui tenere conto è il fatto che saranno tutti rinchiusi nella stessa casa senza potersene andare, il che è un po’ rischioso. Perciò magari è meglio rimandare i tentativi all’ultima sera (sempre che ci sia intesa, ribadisco). Così, se tutto va nel verso giusto e il gruppo si morde le mani per non aver scopato da subito, può sempre organizzare un altro fine settimana insieme”.

P.s. Sono certo che qualcuno leggendo penserà: “Il mondo va a fuoco, e questo tizio pensa solo a fare incetta di cazzi in quel di Provincetown”. Per la cronaca, ho chiesto al mio amico cos’altro gli passi per la testa, per dimostrare che non pensa solo ai cazzi: “La potenza, la velocità e l’efficacia della propaganda di destra negli Stati Uniti sono affascinanti e insieme terrificanti”, mi ha detto. “Sinceramente, penso che internet abbia rovinato gli Stati Uniti e che l’avvento di una figura come quella di Trump fosse inevitabile. Sostanzialmente, il web ha reso impossibile distinguere le informazioni valide dalle stronzate false, spianandogli la strada. Non so come si possa rimediare a questa situazione, ma è così, e fa schifo. Però su internet trovo anche un bel po’ di cazzi, quindi ecco, non è tutta da buttare”.