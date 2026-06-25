Internazionale.it
Il destino dell’Iraq
Politicamente Teheran ha influenzato molto lo stato vicino, anch’esso a maggioranza sciita, soprattutto attraverso le milizie armate. Oggi, con il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele forse a una svolta, gli iracheni si chiedono quanto peserà il potere iraniano sul loro futuro. Il video di Feurat Alani e Ulysse Gry.
Europa
Gli albanesi non vogliono svendere il loro paese
Il movimento dei “fenicotteri rosa” riflette le speranze della popolazione che si prepara a entrare nell’Unione europea.
Africa
Alla ricerca del paziente zero dell’epidemia di ebola
Le origini dell’epidemia che ha colpito l’est della Repubblica Democratica del Congo.
Italia
Fare l’assistente sociale è diventato molto complicato
Gli attacchi politici complicano una situazione già piena di difficoltà.
Crisi climatica
Aule soffocanti
L’edilizia scolastica rispetta regole scritte per un clima che non esiste più.
Sport
Il calcio ha perso la sua anima?
Questo sport sta diventando sempre di più per ricchi, suscitando polemiche tra tifosi e appassionati.
Cinema
Una Hollywood migliore
Due film indipendenti hanno battuto al botteghino produzioni più costose, ma non bisogna aspettarsi una nuova ondata di creatività cinematografica.
Internazionale Kids
Un mondo senza automobili
Le automobili occupano una parte enorme dello spazio pubblico delle città e contribuiscono alle emissioni che causano il riscaldamento globale. Ma sono davvero l’unico modo per spostarsi? Un fumetto tradotto dalla rivista francese Topo immagina città con meno auto e più alberi, piste ciclabili, trasporti pubblici e luoghi d’incontro. Mostra come sono cambiate le nostre abitudini di movimento, quali costi ambientali e sociali comporta la dipendenza dall’automobile e quali alternative potrebbero renderla meno necessaria.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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