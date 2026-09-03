Internazionale.it
La frattura con Israele
Negli Stati Uniti il sostegno a Israele è stato per generazioni un elemento centrale dell’identità di molti ebrei. Oggi però, dopo le accuse di genocidio nella Striscia di Gaza, il rapporto con lo stato ebraico sta cambiando, soprattutto tra le nuove generazioni che criticano il governo di Netanyahu. Il video del Guardian.
Diritti
La cicatrice inesistente del woke
Cos’è successo dentro e fuori il movimento che si batte contro le ingiustizie sociali.
Medio Oriente
Come Israele manipola e censura l’informazione
Un militare israeliano racconta in che modo l’esercito di Tel Aviv cerca di collegare a Hamas le vittime di un attacco.
Crisi climatica
La miopia dei paesi ricchi verso il Nepal
Se non facciamo niente gli effetti della crisi climatica colpiranno tutti con violenza.
Stati Uniti
I tecnofascisti e i data center preoccupano gli statunitensi
I timori per una tecnologia che ruba posti di lavoro e danneggia l’ambiente irrompono nella campagna elettorale.
Fotografia
Canzoniere fotografico
Nel libro Songbook_, Raffaele Vertaldi riflette con leggerezza su musica e fotografia._
Sessualità
Campanelli d’allarme
“Sono una donna bisessuale. Da quattro mesi frequento una coppia uomo-donna che pratica la non monogamia etica”.
Newsletter
Fotografica
Perché abbiamo scelto una fotografia per la copertina e non un’altra, cosa significa raccontare una guerra o la vita quotidiana di un luogo lontano, perché una foto può andare bene per la carta ma non per il web, cosa rende un’immagine quella giusta. Fotografica è la nuova newsletter curata dalle photo editor di Internazionale. È aperta a tutti ed esce ogni settimana, il martedì.
Ci si può iscrivere qui.
Internazionale Kids
Al cervello piace fare amicizia
Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto?
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. Dal 24 luglio in edicola, nelle librerie online e su e-reader.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it