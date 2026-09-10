Internazionale.it
Una disputa ad alta quota
Se una donna partorisse in cima al Monte Bianco, in quale paese nascerebbe il bambino? La risposta cambia a seconda che lo chiediate alla Francia o all’Italia. Ne parla il primo episodio di Confini pazzi, una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali del mondo di oggi.
Unione europea
La vittoria dell’Afd è una sfida enorme per l’Europa
Il successo elettorale del partito tedesco di estrema destra è un’occasione per chi vuole un’Unione europea più debole.
Stati Uniti
In che modo le università hanno battuto Trump
Gli atenei più prestigiosi hanno resistito alle pressioni grazie ai ricorsi in tribunale e alla mobilitazione di studenti e docenti.
Nigeria
I matrimoni di massa non alleviano la povertà
Le autorità dello stato di Kano organizzano cerimonie per migliaia di coppie, a cui danno aiuti in denaro. Ma questo non basta per combattere la povertà.
Tecnologia
Le chat con le ia non sono molto riservate
Cosa bisogna sapere sui chatbot di intelligenza artificiale e sulla privacy, e come proteggere i propri dati.
Cinema
Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo
Francesca Archibugi ricostruisce la vita e le opere di una delle più importanti femministe italiane attingendo dal racconto di chi l’ha conosciuta.
Internazionale a Ferrara
Il festival di Internazionale
Quest’anno il festival di Internazionale a Ferrara torna dal 2 al 4 ottobre e festeggia la sua ventesima edizione! Il programma completo è online. Come sempre per un weekend Ferrara si trasforma nella redazione più grande del mondo con giornalisti, scrittrici, fotografi e attivisti dai cinque continenti. Ci saranno anche le rassegne di audiodocumentari e documentari, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.
Internazionale Kids
Al cervello piace fare amicizia
Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto?
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.
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