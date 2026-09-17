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Internazionale Kids

Al cervello piace fare amicizia

Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto?

Internazionale a Ferrara

Il festival di Internazionale

Quest’anno il festival di Internazionale a Ferrara torna dal 2 al 4 ottobre e festeggia la sua ventesima edizione! Il programma completo è online. Come sempre per un weekend Ferrara si trasforma nella redazione più grande del mondo con giornalisti, scrittrici, fotografi e attivisti dai cinque continenti. Ci saranno anche le rassegne di audiodocumentari e documentari, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.

Parole chiave

Dove vivremo domani

Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città.

Internazionale Extra Large

Storie di cinema

In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.