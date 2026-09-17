Internazionale.it
Le favelas virali sui social
La prima puntata della serie Dietro le immagini della tv franco-tedesca Arte ragiona sui video che mostrano i turisti nel cuore dei quartieri più poveri di Rio de Janeiro, in Brasile. Questo genere di contenuti, pensati per i social media, riaccendono il dibattito su un certo tipo di turismo che spettacolarizza la povertà.
Ucraina
La resistenza si fa sempre più fragile
Gli ucraini sono a corto di soldati, armi e denaro.
Terrorismo
Al Qaeda si è rifugiata in Africa
L’organizzazione terroristica si sta rafforzando nel continente africano, dal Sahel al Corno d’Africa.
Medio Oriente
Israele è furioso per il documentario Naza
Il film ha spinto il ministro della cultura israeliano a chiedere di revocare la cittadinanza ai registi.
Tecnologia
Le aziende di ia hanno speso troppo per fermarsi
L’ennesimo allarme sui rischi di questi software ha suscitato grande preoccupazione. Ma difficilmente avrà conseguenze.
Cinema
La Mostra di Venezia può competere con Cannes
L’edizione di quest’anno è stata di alto livello. Per la qualità dei film e per il loro essere quasi tutti estremamente politici.
Sessualità
Abbasso la pigrizia
Il sesso è spesso vissuto come un fardello, ma vale tutti gli sforzi del mondo.
Internazionale Kids
Al cervello piace fare amicizia
Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto?
Internazionale a Ferrara
Il festival di Internazionale
Quest’anno il festival di Internazionale a Ferrara torna dal 2 al 4 ottobre e festeggia la sua ventesima edizione! Il programma completo è online. Come sempre per un weekend Ferrara si trasforma nella redazione più grande del mondo con giornalisti, scrittrici, fotografi e attivisti dai cinque continenti. Ci saranno anche le rassegne di audiodocumentari e documentari, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città.
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.
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