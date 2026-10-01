Internazionale.it
Le mire di Putin sull’Artico
La Russia ha sempre cercato di sfruttare le risorse di questo territorio remoto e inospitale. Con l’arrivo al potere di Vladimir Putin, questa ambizione ha avuto un nuovo slancio, ma oggi si scontra con ostacoli enormi, provocati soprattutto dalla guerra in Ucraina. Il video di Le Monde.
Stati Uniti
Vendere armi alla Cina
Donald Trump lo avrebbe proposto al presidente cinese Xi Jinping. Ma la legge statunitense lo vieta e ci sono vari pericoli.
Ambiente
La richiesta di gamberetti distrugge le mangrovie dell’Ecuador
In dieci anni la produzione di questi piccoli crostacei è quasi quadruplicata. Una crescita con un costo altissimo.
Ambiente
L’Europa deve mettere un freno ai data center?
Nell’Unione sono 2.269 e il loro numero continua ad aumentare.
Fotografia
Un arcipelago a Bologna
Dal 1 al 4 ottobre la città ospita il festival dedicato alla fotografia contemporanea PhMuseum days.
Cinema
Naza, la banalità del male nel cuore di Tel Aviv
Il film rompe il silenzio e denuncia il processo di disumanizzazione in Israele.
Musica
I perdenti di successo
Intervista a Pierpaolo Capovilla e Vinicio Capossela che stanno per portare a teatro lo spettacolo E morte non avrà dominio, ispirato a Dylan Thomas.
Internazionale Kids
L’età dei social
Telefoni e social fanno ormai parte della vita quotidiana di bambini e ragazzi, e per i genitori non è sempre facile capire quali limiti porre. L’articolo che pubblichiamo parte dalle regole introdotte in diversi paesi per affrontare una domanda più ampia: quanto tempo passare online e quali controlli e divieti servono davvero? A settembre anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato nuove misure per proteggere bambini e adolescenti online. L’articolo invita a farsi un’opinione e a ragionare su come trovare un equilibrio tra protezione, libertà e autonomia. In edicola dal 30 settembre.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.
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