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L’età dei social

Telefoni e social fanno ormai parte della vita quotidiana di bambini e ragazzi, e per i genitori non è sempre facile capire quali limiti porre. L’articolo che pubblichiamo parte dalle regole introdotte in diversi paesi per affrontare una domanda più ampia: quanto tempo passare online e quali controlli e divieti servono davvero? A settembre anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato nuove misure per proteggere bambini e adolescenti online. L’articolo invita a farsi un’opinione e a ragionare su come trovare un equilibrio tra protezione, libertà e autonomia. In edicola dal 30 settembre.

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Dove vivremo domani

Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.

Internazionale Extra Large

Storie di cinema

In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.