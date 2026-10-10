Secondo Kaelan Dorr, responsabile della strategia digitale della Casa Bianca, i videogiochi sono “un modo per far vivere le scelte politiche in prima persona”. In una dichiarazione inviata al Time, la presidenza ha spiegato che l’obiettivo è contrapporre “una cultura del divertimento e della vittoria” alla “cupa visione socialista dei democratici”.

Da mesi la guerra con l’Iran tiene chiuso lo stretto di Hormuz, e all’inizio di settembre il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti era arrivato a circa un dollaro al litro (molto alto per le abitudini statunitensi). “Il prezzo del gasolio è ai massimi storici, ma almeno possiamo giocare a fare Tom Homan”, ha scritto su X Matt Lesser, senatore statale del Connecticut, riferendosi al funzionario che coordina le politiche migratorie di Trump.

Le critiche sono arrivate subito. “Giocano con la vita delle persone da anni, ora ne hanno fatto un videogioco”, ha detto all’Afp Amerika Garcia Grewal, attivista di Eagle Pass, in Texas, che si batte contro la militarizzazione del confine. I democratici hanno insistito sul tempismo.

Il 4 settembre è intervenuta anche la Tetris Company, che detiene i diritti del gioco imitato da Build the wall. L’azienda ha precisato di non aver autorizzato la variante della Casa Bianca e ha ricordato che in Tetris l’obiettivo è completare le file di mattoncini per farle sparire, non per costruire un muro. Pochi giorni dopo Build the wall è stato rimosso dal sito della Casa Bianca.

Le altre aziende chiamate in causa sono rimaste in silenzio, anche se, come ricostruisce Forbes, il video promozionale era pieno di riferimenti ai loro marchi: il logo della Sega, storica azienda giapponese di videogiochi, trasformato nella scritta Maga, una musica simile a quella del primo livello di Sonic e imitazioni delle schermate d’avvio della Xbox e della PlayStation.

Secondo la rivista, le ragioni di questo silenzio sono due. La prima è legale: negli Stati Uniti il diritto d’autore non tutela le meccaniche di gioco, come impilare blocchi o toccare lo schermo per far volare un personaggio, e una causa contro il governo federale sarebbe lunga e costosa. La seconda riguarda i rapporti con il potere politico. Le grandi aziende del settore dipendono da Washington per molte questioni, dalle autorizzazioni antitrust ai dazi fino ai contratti pubblici. E sanno che l’amministrazione non ha esitato a colpire chi le si è messo contro, dagli studi legali alle università.