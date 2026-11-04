Internazionale Kids a Reggio Emilia è un festival di giornalismo per bambine e bambini dagli 8 ai 14 anni. Per tre giorni Internazionale Kids esce dalle pagine del giornale e incontra lettrici e lettori. Le piazze, i teatri, i musei, lo stadio e le biblioteche della città si riempiono di incontri, laboratori, spettacoli, proiezioni e giochi.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
In questi anni al festival si è parlato di guerre e crisi climatica, intelligenza artificiale e sport, scienza, politica, musica, manga, amicizie e sentimenti. Si possono incontrare giornaliste, scrittori, scienziate, illustratori, musicisti e tante altre persone con storie interessanti da raccontare.
Ma bambine e bambini non sono soltanto spettatori. Possono confrontarsi con gli ospiti, dire quello che pensano e fare tutte le domande che vogliono, anche le più difficili, curiose o impreviste. Possono partecipare a interviste collettive e laboratori di disegno, fumetto, fotografia, scrittura e teatro. Scoprire come si verifica una notizia, capire come funzionano gli algoritmi, conoscere paesi lontani o esplorare le emozioni.
Il festival è anche un’occasione per incontrare lettrici e lettori, ascoltare le loro domande e scoprire che cosa pensano del mondo.
Ma è soprattutto una grande festa. Tra un incontro e un laboratorio può capitare di partecipare a un dj set in un chiostro, ascoltare un velista allo stadio, sfidarsi a ping pong o a scacchi, camminare a piedi scalzi su un prato comparso per l’occasione in una piazza del centro. E poi ritrovare vecchi amici e amiche e conoscerne di nuovi.
Gli appuntamenti si svolgono in diversi luoghi di Reggio Emilia, dai Teatri Cavallerizza e Valli al Palazzo dei Musei, dal Mapei Stadium alle biblioteche.
Il festival coinvolge anche genitori, insegnanti ed educatori, con incontri dedicati a loro per riflettere sul rapporto tra adulti e bambini, sulle sfide della tecnologia e sull’educazione.
Informazioni e contatti
Il festival è organizzato da Internazionale insieme al Comune di Reggio Emilia e alla Fondazione Palazzo Magnani, con il contributo degli sponsor.
Per informazioni
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Direzione editoriale del festival
Luisa Ciffolilli, Alberto Emiletti e Martina Recchiuti
Raccolta fondi
Francesca Cedraro
Organizzazione e produzione
Gea Polimeni Imbastoni
Greta Salavolti
Fondazione Palazzo Magnani
Studio Sigfrida
Ufficio stampa
serotoninamedia
Gli ospiti delle scorse edizioni
2026 - Sesta edizione
Emanuele Aldrovandi, Alterales, Giovanni Ansaldo, Erica Brioschi, Annalisa Camilli, Alessio Cotena, Catherine Cornet, Giovanni De Mauro, Alberto Emiletti, Mara Famularo, Alessia Filippelli, Gaia Fiorini, Roberta Frisoli, Chiara Gius, Nicola Giorgio, Francesca Gnetti, Chiara Grasso, Edoardo Grifasi, Marco Isaia, Mélissa Jollivet, Barbara Leda Kenny, Susanna Mattiangeli, Paolo Modugno, Giacomo Petitti di Roreto, Valentina Pigmei, Massimo Pini, Giorgio Poi, Cristina Portolano, Alberto Puliafito, Martina Recchiuti, Vanessa Roghi, Marta Russo, Daria Scolamacchia, Francesca Sibani, Deborah Soria, Teresa Sdralevich, Junko Terao, Noemi Vola.
Associazioni, collettivi e progetti: Agricola Villa Canali, Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, Facta, Fammi capire, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione E35, Generazione S, I GiraReggio, Ludosofici, Mamimò, Patrimoine à roulettes, Remida, Save the Children, Taiji Wushu Reggio Emilia, Uisp Reggio Emilia, Verificat.
2025 - Quinta edizione
Gianumberto Accinelli, Giovanni Ansaldo, Marta Arosio, Ambrogio Beccaria, Alice Bigli, Annalisa Camilli, Ivan Canu, Pina Caporaso, Antonio Carmona, Cecilia Carrattieri, Catherine Cornet, Luigi De Angelis, Giovanni De Mauro, Eleonora Degano, Alberto Emiletti, Alice Facchini, Marco Fuser, Maura Gancitano, Alessandro Gazzotti, Francesca Gnetti, Virginia Guastella, Francesco Gungui, Mélissa Jollivet, Barbara Leda Kenny, Francesca Lissoni, Giulia Mirandola, Niccolò Palla, Giacomo Petitti di Roreto, Valentina Pigmei, Silvia Pognante, Cristina Portolano, Alberto Puliafito, Romina Ramazzotti, Martina Recchiuti, Ilaria Rodella, Carol Rollo, Vanessa Roghi, Claudio Rossi Marcelli, Marta Russo, Sio, Francesca Spinelli, Sualzo, Federico Taddia, Junko Terao, Stefano Tofani, Elisa Turrini, Fabiano Ventura, Margherita Vicario, Silvia Vecchini.
Associazioni, collettivi e progetti: Eduiren, Fiori ribelli, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Generazione S, I GiraReggio, R nel bosco, Remida, Smed – Scrivere a mano nell’era digitale, Strade, Valorugby Emilia.
2024 - Quarta edizione
Serena Abagnato, Daniele Aristarco, Ariete, Paola Borrione, Fabio Kenobit Bortolotti, Annalisa Camilli, Giulia Carli, Alessio Cicchini, Émilie Clarke, Catherine Cornet, Giovanni De Mauro, Alberto Emiletti, Alice Facchini, Giuseppe Falco, Valentina Federici, Andrea Frazzetta, Marta Fracasso, Dario Garegnani, Elisabetta Garilli, Johanna Fricke, Gianluca Gozzi, Niko Hafkenscheid, Jenny Jägerfeld, Mélissa Jollivet, Barbara Leda Kenny, Stefano Liberti, Marco Magnone, Susanna Mattiangeli, Giacomo Petitti di Roreto, Rita Petruccioli, Cristina Portolano, Alberto Puliafito, Martina Recchiuti, Claudio Rossi Marcelli, Patrizio Ruviglioni, Marta Russo, Francesca Sibani, Giulia Siviero, Claudia Sorace, Deborah Soria, Teresa Sdralevich, Marco Stefanelli, Emma Stevanin, Junko Terao, Valentina Torrini, Nadeesha Uyangoda, Piero Zardo.
Associazioni, collettivi e progetti: Digital freaks, Fammi capire, Fiori ribelli, Fondazione Palazzo Magnani, Generazione S, I GiraReggio, Imaginaria, Ludovosofici, Natura Maestra, Officina natura maestra, Open Arms, Pause Atelier dei Sapori, Remida, RoboCode, Servizi educativi dei Musei civici, Valorugby Emilia, Zalab.
2023 - Terza edizione
Amedeo Balbi, Luca Caimmi, Mario Calabresi, Giancarlo Commare, Pietro Corraini, Catherine Cornet, Riccardo Cotumaccio, Giulia Dall’Aglio, Chiara Damen, Giovanni De Mauro, Eleonora Degano, Ditonellapiaga, Alberto Emiletti, Veronica Fernandes, Andrea Fiorito, Vittoria Franchina, Beatrice Galli, Claudia Guerini, Jennifer Guerra, Mélissa Jollivet, Barbara Leda Kenny, Susanna Mattiangeli, Ton Meijer, Davide Morosinotto, Davide Musso, Giacomo Petitti di Roreto, Cristina Portolano, Alice Quattrocchi, Martina Recchiuti, Abigail Richards, Valentina Rizzi, Giuseppe Rizzo, Pierfrancesco Romano, Claudio Rossi Marcelli, Patrizio Ruviglioni, Marta Russo, Teresa Sdralevich, Alessia Tagliaventi, Marijke Van Stralen, Andrea Vico, Anna Woltz.
Associazioni, collettivi e progetti: Change the future, CinematograFica, Digital freaks, Fammi capire, Fondazione Palazzo Magnani, Generazione S, Ludovosofici, Open Arms, Pause Atelier dei Sapori, Reggio Children, Remida, Scatti Precisi, Servizi educativi dei Musei civici di Reggio Emilia.
2022 - Seconda edizione
Fabrizio Acanfora, Gianumberto Accinelli, Giovanni Ansaldo, Daniela Bassi, Francesco Bombardi, Riccardo Campanini, Silvia Chicchi, Luisa Ciffolilli, Donata Columbro, Catherine Cornet, Cosmo, Alberto Emiletti, Ilaria Ghirri, Tiziana Giordano, Pietro Grandi, Mohamed Keita, Mélissa Jollivet, Stefano Liberti, Danielle Madam, Maicol & Mirco, Claudio Rossi Marcelli, Susanna Mattiangeli, Giorgia Mecca, Fabrizio Minnella, Giulia Mirandola, Andrea Moccia, Marie Moïse, Giada Pellegrini, Chiara Pellicari, Giacomo Petitti di Roreto, Rita Petruccioli, Andrea Pipino, Cristina Portolano, Martina Recchiuti, Carla Rinaldi, Ilaria Rodella, Filippo Rodriguez, Pierfrancesco Romano, Marta Russo, Annalisa Strada, Sualzo, Giulia Testa, Junko Terao, Stefano Tofani, Pera Toons, Silvia Vecchini.
Associazioni, collettivi e progetti: Fammi capire, Filo e Fibra, Imaginaria, Moscerine film festival, Smed.
2021 – Prima edizione
Gianumberto Accinelli, Simona Baldanzi, Jonathan Bazzi, Giulia Blasi, Manlio Castagna, Catherine Cornet, Giovanni De Mauro, Alberto Emiletti, Fabio Geda, Gud, Esperance Hakuzwimana Ripanti, Amir Issaa, Mélissa Jollivet, La Rappresentante di Lista, Alessandro Lubello, Sara Marini, Giorgia Mecca, Cristina Portolano, Martina Recchiuti, Claudio Rossi Marcelli, Elly Schlein, Michelangelo Setola, Teresa Sdralevich, Federico Taddia, Junko Terao, Yoshi Terao, Valentina Valecchi, Andrea Vico.
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