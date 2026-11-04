Internazionale Kids a Reggio Emilia è un festival di giornalismo per bambine e bambini dagli 8 ai 14 anni. Per tre giorni Internazionale Kids esce dalle pagine del giornale e incontra lettrici e lettori. Le piazze, i teatri, i musei, lo stadio e le biblioteche della città si riempiono di incontri, laboratori, spettacoli, proiezioni e giochi.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

In questi anni al festival si è parlato di guerre e crisi climatica, intelligenza artificiale e sport, scienza, politica, musica, manga, amicizie e sentimenti. Si possono incontrare giornaliste, scrittori, scienziate, illustratori, musicisti e tante altre persone con storie interessanti da raccontare.

Ma bambine e bambini non sono soltanto spettatori. Possono confrontarsi con gli ospiti, dire quello che pensano e fare tutte le domande che vogliono, anche le più difficili, curiose o impreviste. Possono partecipare a interviste collettive e laboratori di disegno, fumetto, fotografia, scrittura e teatro. Scoprire come si verifica una notizia, capire come funzionano gli algoritmi, conoscere paesi lontani o esplorare le emozioni.

Il festival è anche un’occasione per incontrare lettrici e lettori, ascoltare le loro domande e scoprire che cosa pensano del mondo.