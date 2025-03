Il 9, 10 e 11 maggio si terrà la quinta edizione del festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Tre giorni di incontri e scoperte per parlare di Siria, kpop, relazioni, attiviste in Medio Oriente, scrittori norvegesi, foreste, grafica popolare, poesia, social network cinesi, ghiacciai, documentari, calligrafia, fumetti e molto altro.

Il festival è per un pubblico dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Si svolge in 6 punti della città: piazza Martiri del 7 luglio, il palazzo dei Musei, il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, il Mapei Stadium e la Biblioteca delle arti.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, anche i laboratori.

Solo gli eventi al Mapei Stadium sono su prenotazione, disponibile su Eventrbite.

Gli incontri durano circa 50 minuti. I laboratori sono ad accesso libero per tutta la durata indicata in programma.

Ci vediamo a Reggio Emilia!