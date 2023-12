Un dato impressionante è quello segnalato dal Wall Street Journal , secondo il quale la valutazione di borsa delle sette principali aziende tecnologiche statunitensi (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta) quest’anno è aumentata del 75 per cento e oggi rappresenta un terzo del valore complessivo dell’S&p500. Inoltre supera nettamente il valore di tutte le azioni quotate nelle borse di Giappone, Francia, Cina e Regno Unito. Gli investitori scommettono che l’inflazione non è più un problema, anche se la Fed, la Banca d’Inghilterra e la Banca centrale europea (Bce) cercano di spegnere gli entusiasmi, avvertendo che sono pronte a continuare con i tassi d’interesse alti.

È difficile fare previsioni, specialmente sul futuro. Questa frase attribuita al premio Nobel per la fisica del 1922, il danese Niels Bohr, funziona ancora, soprattutto se pronunciata nel 2023, che nella sua fase finale ha riservato molte sorprese, quanto meno nell’andamento delle piazze finanziarie. Come scrive il New York Times , l’S&P500, l’indice delle cinquecento principali aziende quotate alla borsa statunitense, sta chiudendo l’anno a suon di record (ormai è quasi ai livelli del picco registrato nel gennaio 2022) dopo che la Federal reserve (Fed, la banca centrale degli Stati Uniti) ha dichiarato che nel 2024 potrebbe abbassare il costo del denaro, giudicando il problema dell’inflazione sotto controllo.

Secondo alcuni osservatori, tuttavia, alla fine le banche centrali saranno costrette a ridurre il costo del denaro nel timore che l’economia registri un brusco rallentamento. I segnali che arrivano in questo senso sono tutt’altro che rassicuranti. Il Financial Times scrive che nella maggior parte delle economie avanzate l’aumento dei tassi d’interesse e la fine degli stimoli pubblici decisi in seguito alla pandemia stanno facendo crescere il numero di aziende fallite, che procede ormai a tassi a due cifre.

Negli Stati Uniti tra il settembre 2022 e il settembre 2023 i fallimenti sono cresciuti del 30 per cento. In Germania nei primi nove mesi del 2023 sono aumentati del 25 per cento, mentre il dato relativo all’intera Unione europea è del 13 per cento. In Francia, nei Paesi Bassi e in Giappone il tasso ha superato il 30 per cento. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), in alcuni paesi, tra cui la Svezia, la Danimarca e la Finlandia, la percentuale di fallimenti aziendali è superiore a quella registrata in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008. In gran parte si tratta di aziende travolte dall’aumento del costo dell’energia e di altre imprese che in questi anni sono riuscite a sopravvivere grazie al credito facile e agli aiuti dei governi.

A tutto questo si aggiunge la crisi di una delle più importanti rotte del trasporto marittimo globale, quella che passa per il mar Rosso in direzione del canale di Suez, in particolare attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, che divide le coste africane di Gibuti e dell’Eritrea dalla penisola Arabica e dallo Yemen.

Negli ultimi giorni molte grandi aziende, tra cui alcune delle più importanti compagnie che gestiscono navi portacontainer (la Cma Cgm, la Hapag-Lloyd, la Maersk e la Msc), hanno interrotto il loro servizio sul mar Rosso dopo che i ribelli yemeniti huthi, una milizia finanziata dall’Iran, hanno lanciato attacchi contro le imbarcazioni israeliane o di paesi legati a Israele. La loro azione ha costretto gli Stati Uniti a organizzare una risposta militare per ristabilire la normalità in una rotta vitale per l’economia globale: attraverso questo braccio di mare passa il 12 per cento del commercio globale e il 30 per cento del traffico di container, fa notare l’Economist. “Una chiusura prolungata della rotta verso Suez farà crescere i costi di trasporto, visto che le navi dovranno circumnavigare l’Africa”, con ricadute negative soprattutto per i prezzi dell’energia.