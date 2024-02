Negli Stati Uniti gli uffici sono sempre più vuoti. Secondo uno studio della Moody’s Analytics, nell’ultimo trimestre del 2023 è rimasto sfitto il 19,6 per cento dello spazio per uffici disponibile nel paese, in crescita rispetto al 18,8 per cento registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è leggermente superiore al record del 19,3 per cento risalente al 1986 e al 1991. In ogni caso si tratta del tasso più alto da quando la Moody’s Analytics analizza il mercato, cioè dal 1979.

Quest’evoluzione è innanzitutto una conseguenza della profonda trasformazione impressa dalla pandemia di covid-19, che ha favorito la diffusione del lavoro a distanza, scrive il Wall Street Journal. Negli Stati Uniti, tuttavia, la tendenza è più forte che in Asia e in Europa ed è accentuata dal fatto che nel paese c’è un eccesso di offerta di immobili destinati agli uffici. Una condizione che si rivela in tutta la sua drammaticità ogni volta che arriva una crisi. “Molti uffici costruiti negli anni ottanta o ancora prima faticano a trovare inquilini quando le aziende tagliano le spese o si trasferiscono verso immobili più moderni”, osserva il quotidiano. Ma mentre in passato il mercato si riprendeva appena l’economia tornava a correre, oggi gli esperti pensano che il problema sia destinato a durare a lungo a causa della crescente popolarità del lavoro a distanza.

Quello che sta succedendo negli Stati Uniti non è un problema limitato a un particolare segmento del mercato immobiliare. Dietro c’è molto di più: ci potrebbero essere ripercussioni sul resto del sistema economico, in particolare sul settore finanziario statunitense. Un anno dopo il collasso della Silicon Valley Bank gli investitori sono di nuovo preoccupati per le banche regionali, che hanno concesso un’enorme quantità di crediti ipotecari ai proprietari di immobili commerciali, crediti per giunta svalutati in seguito al rialzo del costo del denaro. Nel marzo del 2023 la Silicon Valley Bank, un istituto di medie dimensioni specializzato nel finanziamento delle startup tecnologiche statunitensi, è fallita a causa di una grave crisi di liquidità provocata da una classica corsa agli sportelli: i clienti della banca avevano cominciato a prelevare in massa i loro soldi. Da tempo i finanziamenti raccolti nel settore tecnologico erano in costante calo e, per far fronte alle spese delle startup clienti, la Silicon Valley Bank aveva deciso di vendere i titoli in cui aveva investito parte dei soldi depositati. L’operazione si era rivelata in perdita: in sostanza la banca incassava meno del valore nominale dei titoli, in gran parte obbligazioni a lungo termine. Questo squilibrio aveva messo in difficoltà le finanze dell’istituto, e la diffusione della notizia aveva fatto il resto, provocando la corsa agli sportelli e il quindi il crollo.