Una delle aziende più importanti e ricche del mondo è sull’orlo di una crisi profonda e rischia di danneggiare il primato degli Stati Uniti in un settore ormai strategico come quello dell’intelligenza artificiale (ia) a causa di una relazione extraconiugale del suo fondatore e amministratore delegato. L’8 novembre Jensen Huang, il carismatico amministratore delegato della Nvidia, il colosso statunitense al centro del boom dell’ia grazie ai suoi processori innovativi, ha ammesso di avere una relazione con una donna di nazionalità cinese, Alice Huang, sospettata di essere una spia al servizio di Pechino. Il manager ha inviato una lettera ai dipendenti dell’azienda, scrivendo di dovere delle “scuse alla mia famiglia e a tutti voi. Ho tradito mia moglie. Il mio comportamento ha fatto del male a lei e ai nostri figli. Quello che ho fatto è imperdonabile. Mi dispiace profondamente”. In un comunicato la Nvidia ha reso noto di aver aperto “un’inchiesta interna indipendente” per capire se Huang sia davvero finito al centro di un’operazione messa in piedi dai servizi segreti cinesi. Lo scandalo è esploso sulla scia di una serie di rivelazioni fatte dalla stampa statunitense nei mesi scorsi. Al centro c’è la figura di Alice Huang. Per anni la donna avrebbe lavorato prima come reporter della tv di stato cinese e in seguito si sarebbe occupata di prodotti finanziari per alcune aziende, tra cui la banca britannica Hsbc.

Una svolta significativa della sua carriera è arrivata nel 2023, quando ha cominciato a dirigere la Megaspeed International, un’azienda con sede a Singapore nata come costola di un produttore di videogiochi cinese. La Megaspeed si presenta come una fornitrice di servizi cloud basati sui processori Nvidia per gli sviluppatori di intelligenze artificiali nella regione dell’Asia-Pacifico.

Dal novembre 2023 è partner ufficiale della Nvidia, uno status che le garantisce l’accesso ai suoi processori più avanzati. Tra i clienti della Megaspeed ci sono anche aziende tecnologiche cinesi – per esempio il colosso del commercio online Alibaba – che sono da sempre molto interessate ai chip della Nvidia ma non possono comprare quelli più avanzati a causa del divieto imposto dal governo statunitense.

Indagini bloccate

Quando sia cominciata la relazione tra Jensen Huang e Alice Huang (stesso cognome, ma nessun legame di parentela) non è ancora chiaro, ma è certo che all’inizio del 2024 erano insieme a un evento organizzato dalla Nvidia in California. In quei giorni Alice dichiarava che “Jensen è un mio grande amico”. In seguito i due sono stati visti in pubblico più volte: per esempio, nel giugno 2024 alla Computex Taipei, una delle fiere tecnologiche più importanti del mondo, e l’anno dopo, sempre a Taiwan, in un ristorante della capitale insieme ad altri manager. In varie foto e video circolati in quei giorni erano spesso “guancia a guancia” e andavano via insieme nella stessa auto. Secondo alcuni in quei giorni Alice Huang potrebbe aver cominciato a usare la sua influenza sul capo della Nvidia per accedere a informazioni riservate dell’azienda e avere influenzato le sue scelte per favorire le imprese cinesi affamate di processori.

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Da tempo Jensen Huang è contrario al divieto di vendere i processori più avanzati alla Cina e dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è riuscito anche a ottenere un allentamento delle norme. Alla fine del 2024, scrive il New York Times, il dipartimento del commercio degli Stati Uniti aveva aperto un’inchiesta per capire se la Megaspeed faceva arrivare illegalmente processori della Nvidia in Cina. Era finita sotto la lente d’ingrandimento, tra l’altro, una fitta rete di “aziende fantasma” che secondo gli inquirenti serviva a “contrabbandare” i chip. All’epoca, tuttavia, le indagini si erano bloccate dopo pochi mesi: secondo il quotidiano statunitense potrebbe avere avuto un peso l’influenza che Jensen Huang aveva su Trump e sul segretario al commercio Howard Lutnick.

Ora il dipartimento di giustizia ha deciso di tornare a indagare, sospettando che Huang sia stato al centro di un’operazione dei servizi segreti cinesi, orchestrata grazie alle informazioni fornite da Alice Huang. Il caso rischia di mandare in crisi un’azienda che vale 4.300 miliardi di dollari e mettere in imbarazzo l’amministrazione Trump e la sua strategia per contrastare l’ascesa cinese nel campo dell’ia. Il 9 novembre Trump ha fatto sapere di aver appreso solo di recente dei sospetti su Huang e che l’Fbi indagherà per andare a fondo alla vicenda. Ma il Financial Times scrive che già maggio, prima della visita di Trump in Cina, il segretario di stato Marco Rubio aveva preso visione di un rapporto riservato sulla relazione del capo della Nvidia con una sospetta spia cinese. Inizialmente Huang, che accompagna regolarmente Trump in ogni visita importante, era stato escluso dal viaggio in Cina, ma poi si era imbarcato sull’Air Force One in Alaska. Questa vicenda degna di un film di spionaggio girato a Hollywood, tuttavia, può essere letta anche su un altro piano: il caso di Jensen Huang dimostra ancora una volta gli effetti negativi di multinazionali, soprattutto quelle del settore tecnologico, che legano il proprio destino ai loro manager.

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In altre multinazionali come Boeing, McDonald’s, Bp o Nestlé sono stati licenziati amministratori delegati che avevano relazioni sentimentali con persone della stessa azienda, perché questo violava le regole interne. Ma in quei casi evidentemente non si trattava di superstar che avevano costruito dal nulla dei colossi. Nelle aziende normali, osserva il Wall Street Journal, gli azionisti passano al setaccio i comportamenti degli amministratori, ma quando si arriva nella Silicon valley “gli investitori sembrano più distratti: accettano di entrare in aziende in cui i fondatori hanno diritti speciali di voto, possono permettersi comportamenti imprevedibili, e perfino – come nel caso di Musk – dire pubblicamente di assumere droghe e prendere a schiaffi l’autorità di vigilanza della borsa”. Come avviene in politica – e il caso di Donald Trump lo dimostra chiaramente – anche in un’azienda pensare che una sorta di “dittatura a fin di bene” dell’uomo forte possa produrre risultati eccezionali è un’illusione: prima o poi, infatti, il dittatore smette di essere benevolo e si scopre che fa danni enormi. ◆

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