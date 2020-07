Da giorni Portland, la città più grande dell’Oregon, è al centro di uno scontro politico tra alcuni politici dello stato, dirigenti della polizia locale e l’amministrazione Trump. Sui social network sono stati diffusi video inquietanti, in cui si vedono agenti federali in assetto militare sparare proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i manifestanti.

Per capire come ci si è arrivati bisogna tornare al 25 maggio, il giorno della morte di George Floyd, ucciso a Minneapolis da un poliziotto bianco. Come in altre centinaia di città, a Portland sono immediatamente cominciate le proteste contro la polizia. Le manifestazioni – in cui si chiedeva il taglio dei fondi della polizia e la rimozione dei simboli considerati razzisti – sono andate avanti per cinquanta notti consecutive davanti al palazzo di giustizia della contea. Come in molte altre città del paese, anche a Portland a fine maggio e a inizio giugno le forze di polizia locali hanno represso duramente le proteste. La situazione si è calmata dopo il 9 giugno, quando un giudice federale ha ordinato alle forze dell’ordine di limitare l’uso di lacrimogeni e proiettili di gomma e, in un secondo momento, degli spray urticanti.

Ma negli stessi giorni il presidente Donald Trump accusava i governatori di non essere stati abbastanza duri contro i dimostranti, e il 26 giugno ha firmato un ordine esecutivo che prevedeva il dispiegamento delle truppe federali nelle città per proteggere statue, monumenti ed edifici federali presi di mira dai manifestanti. Inoltre, Trump denunciava la “violenza criminale” messa in atto dai manifestanti di sinistra contro i poliziotti. Truppe del dipartimento per la sicurezza nazionale, che di solito sono impiegate nella difesa delle frontiere, nell’antiterrorismo e nella gestione dei disastri, sono state mandate in varie città del paese. All’inizio a Portland gli agenti federali sono rimasti in disparte, ma a partire dal 4 luglio – quando i dimostranti hanno organizzato fuochi d’artificio in occasione della festa dell’indipendenza – hanno preso il controllo dell’ordine pubblico e hanno cominciato ad attaccare chi protestava.

Da subito i mezzi d’informazione hanno denunciato gli abusi dei federali. Decine di persone che sostenevano di manifestare pacificamente sono state picchiate senza motivo, arrestate, tenute per ore in cella senza acqua e senza la possibilità di chiamare un avvocato. Secondo una serie di rapporti e testimonianze, in molti casi gli agenti federali hanno fermato i dimostranti e li hanno costretti a salire a bordo di veicoli non contrassegnati.