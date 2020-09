Da settimane decine di migliaia di persone in tutti gli Stati Uniti protestano contro il razzismo e la violenza delle forze dell’ordine, e in molti casi si trovano di fronte gruppi armati che dicono di voler aiutare la polizia a gestire i disordini. Gli scontri hanno provocato almeno tre morti. Prima i due manifestanti uccisi il 25 agosto a Kenosha da Kyle Rittenhouse, un ragazzo di 17 anni: poi un militante dell’organizzazione di estrema destra Patriot prayer, rimasto ucciso la sera del 29 agosto, a Portland, in Oregon. Entrambi gli incidenti hanno alimentato il sospetto che le autorità locali abbiano favorito la violenza tollerando la presenza di uomini armati senza uniforme, imprevedibili e spesso non addestrati.

Nel caso di Kenosha i sospetti sono confermati dai video girati prima e dopo gli omicidi, scrive The Intercept. “In uno dei filmati, registrato nel parcheggio di una concessionaria, si sentono diversi colpi d’arma da fuoco. Poi, in lontananza, compare Rittenhouse. È armato, indossa un paio di jeans e una maglietta verde. Un altro uomo si avvicina alle sue spalle, correndo. Rittenhouse si gira. Si sentono altri colpi. L’uomo crolla al suolo. Rittenhouse cammina intorno a un’auto parcheggiata, poi torna indietro verso l’uomo disteso sull’asfalto. Lo osserva e tira fuori il telefono: “Ho appena ucciso un tizio”, dice prima di allontanarsi. L’uomo colpito si contorce, respira affannosamente. Alcuni passanti cercano di fare pressione sulla ferita. Qualcuno piange, altri urlano e chiedono di chiamare la polizia”.

In un secondo video si vede Rittenhouse che ha sparato correre al centro di una strada a due corsie. “Alcuni passanti gli urlano contro, lo accusano di aver appena ucciso qualcuno. Il ragazzo cade. Un gruppo di uomini gli si avvicina. Tra loro c’è Anthony Huber, 26 anni. Brandisce il suo skatebord e cerca di afferrare il fucile del ragazzo, che però lo anticipa premendo il grilletto. Huber barcolla all’indietro, poi cade a terra. Un secondo uomo, apparentemente armato di pistola, viene colpito da un proiettile al braccio. Il ragazzo si alza e corre via, poi rallenta e cammina con le mani alzate verso una colonna di veicoli delle forze dell’ordine. Gli agenti gli ordinano di spostarsi e si allontanano. In un terzo video, girato prima degli omicidi, si vede lo stesso ragazzo parlare con alcuni poliziotti che si trovano in un veicolo corazzato. Accetta una bottiglia d’acqua come ringraziamento per l’attività di vigilanza che sta svolgendo insieme ad altri uomini armati. Dal veicolo un agente dice attraverso un megafono: ‘Vi siamo grati, ragazzi, davvero’”.

(Qui c’è un video della Nbc che ricostruisce gli eventi. Attenzione: immagini forti)

Alcune ore dopo il ragazzo, che si chiama Kyle Rittenhouse e ha 17 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. A quel punto però non era più a Kenosha ma ad Antioch, in Illinois. E questo nonostante si fosse consegnato alla polizia e diversi passanti lo avessero identificato come l’uomo che aveva esploso i colpi (motivo per cui gli agenti erano arrivati sul posto). Rittenhouse è accusato di aver ucciso Anthony Huber e Joseph Rosenbaum, un uomo di 36 anni che aveva una fidanzata e una bambina, e di aver ferito Gaige Grosskreutz, un medico volontario.

Chiamata alle armi

Per chi da anni si occupa delle attività dell’estrema destra i fatti che hanno coinvolto Rittenhouse non sono una novità. The Intercept ha intervistato Heidi Beirich, analista del Global project against hate and extremism, un gruppo che monitora le attività dell’estrema destra. Beirich sostiene che nei mesi scorsi gli attivisti del movimento antirazzista Black lives matter hanno subìto molti attacchi. “A inizio giugno in Nevada tre militanti del gruppo di destra Boogaloo sono stati incriminati per aver organizzato un piano per colpire i manifestanti antirazzisti. Negli stessi giorni in California un uomo appartenente allo stesso gruppo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un agente e di averne ferito un altro. Senza dimenticare quello che è successo tre anni fa a Charlottesville, in Virginia, dove un esponente del Ku Klux Klan si è lanciato con l’automobile contro un gruppo di manifestanti”.

Il Washington Post ha raccontato altri eventi simili: “A giugno a Snohomish, nello stato di Washington, il capo della polizia è stato licenziato dopo aver accettato l’intervento di decine di uomini armati – uno sventolava la bandiera confederata – in risposta alla notizia falsa che la città sarebbe stata saccheggiata dai gruppi Antifa (il movimento di militanti che si oppone all’estrema destra e fa spesso ricorso alla violenza). A maggio nella contea di Hood, in Texas, un agente ha chiesto agli Oath keepers – un gruppo armato che dice di avere tra i suoi iscritti migliaia di poliziotti e militari, in pensione e in servizio – di difendere un salone di bellezza di Dallas. Anche in quel caso erano state diffuse online notizie false su imminenti violenze durante le proteste antirazziste. A Salem, in Oregon, un agente è stato ripreso mentre consigliava a un gruppo di uomini armati di ‘restare in casa senza dare nell’occhio’ mentre la polizia arrestava i manifestanti per violazione del coprifuoco. In altre occasioni agenti di polizia sono stati fotografati mentre salutavano amichevolmente i componenti dei gruppi armati di destra”.

È successo anche a Kenosha: “‘La polizia ci ha accolti calorosamente’, ha detto Kevin Mathewson, leader del gruppo Kenosha guard ed ex consigliere comunale. La sera del 25 agosto Mathewson ha radunato un gruppo di uomini armati per pattugliare le strade. ‘Mi sono messo all’ingresso del mio quartiere. Gli agenti hanno abbassato il finestrino e mi hanno ringraziato”.

In alcuni casi è successo perfino che fossero le autorità a chiedere ai civili di armarsi, continua il Washington Post: “In estate Dan McDonald, un funzionario della contea di Bonner, in Idaho, ha invitato i residenti a mobilitarsi contro una manifestazione di Black lives matter a Sandpoint. A giugno Grady Judd, sceriffo della contea di Polk, in Florida, in risposta a voci di possibili rivolte ha avvertito che i residenti sarebbero stati armati. ‘Li invito a portare le armi. Stasera saranno nelle loro case, con le loro armi cariche’. Lo sceriffo ha anche incoraggiato i cittadini a sparare contro gli intrusi. ‘Crivellateli di colpi’, ha ribadito Judd in un’intervista concessa a fine agosto”.