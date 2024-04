Lo scambio di attacchi tra Iran e Israele non ha causato un’escalation, ma aggiunge incertezza a un quadro già molto complicato, perché dimostra che entrambi i paesi sono disposti ad alzare il livello dello scontro, a infilarsi nel tipo di situazione in cui un errore di valutazione può portare a una guerra aperta. L’Iran, che finora aveva sempre colpito attraverso le varie milizie alleate della regione, ha lanciato per la prima volta dei missili verso Israele. È un messaggio anche per gli Stati Uniti, che dovranno chiedersi con ancora più urgenza cosa fare per arginare la minaccia iraniana (mentre contemporaneamente cercano di far ragionare l’alleato israeliano).

I rapporti con l’Iran sono forse il maggior rompicapo di politica estera della storia recente americana, se si considera che le tensioni vanno avanti, con diversi gradi di intensità, da 45 anni. Per capire gli equilibri di oggi è utile uscire dalla prospettiva del breve periodo e andare più indietro, ripercorrendo la storia delle politiche statunitensi nei confronti dell’Iran. È una storia fatta di scelte palesemente sbagliate che producono effetti a distanza di decenni, di una scarsa comprensione della natura della società e del regime iraniano, di politiche contraddittorie adottate anche nel giro di pochi anni. Ho preparato una cronologia usando articoli usciti sulla Bbc e sul Council on foreign relations.

Agosto 1953 I servizi segreti statunitensi e britannici organizzano un colpo di stato per spodestare Mohammad Mossadeq, il primo ministro iraniano democraticamente eletto che aveva cercato di nazionalizzare l’industria petrolifera nazionale. Il colpo di stato riporta al potere la monarchia favorevole all’occidente, guidata dallo scià Mohammad Reza Pahlavi. Sotto le pressioni di Stati Uniti e Regno Unito, lo scià approva un accordo che dà alle compagnie petrolifere statunitensi, britanniche e francesi il 40 per cento della proprietà dell’industria petrolifera per venticinque anni.

1954 Stati Uniti e Iran firmano un accordo per lo sviluppo della tecnologia nucleare per scopi civili. L’accordo getta le basi per il programma nucleare iraniano e in seguito gli Stati Uniti forniscono a Teheran un reattore e uranio arricchito a un livello sufficiente per produrre bombe atomiche.

1972 Il presidente statunitense Richard Nixon va in Iran per chiedere allo scià di aiutarlo a proteggere gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente, anche in opposizione all’Iraq, alleato dell’Unione sovietica. In cambio, Nixon promette che l’Iran potrà acquistare qualsiasi sistema di armamento non nucleare desideri. Grazie agli introiti della vendita di petrolio, lo scià riesce a costruire un grande arsenale di armi ad alta tecnologia.