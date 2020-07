È quasi l’alba quando Raghav Bhutani, 23 anni, esce dalla sua casa di Pathankot – una città che ospita una base aerea a circa cento chilometri dalla frontiera tra India e Pakistan – per andare alla stazione. Le uniche tracce di vita sulla strada sono gli autocarri dell’esercito e qualche checkpoint. In una città dove prevalgono le tute mimetiche, la camicia a fiori rosa e bianchi di Bhutani salta agli occhi. Sul binario, sembra uscito da una bacheca di moda di Pinterest.

In effetti Bhutani ha vissuto gran parte della sua vita online, e il suo iPhone per lui è più reale degli sguardi di sbieco che gli lanciano mentre aspetta il treno per New Delhi. Con la testa immersa nello smartphone, controlla il numero dei like che continua ad aumentare in fondo al suo ultimo post su TikTok, un social network per realizzare e condividere clip musicali creato in Cina ma con sede a Los Angeles. Aveva appena pubblicato un video di 15 secondi in cui legge una poesia dedicata a un amore non corrisposto. Nelle dieci ore di viaggio verso la capitale, Bhutani vuole perdersi in tristi canzoni d’amore del Punjab, a cui s’ispira spesso. Ogni tanto annota qualche parola per una poesia a cui sta lavorando da quasi un mese. Pensa di condividerla con i suoi oltre cinquecentomila follower su TikTok.

Mentre il treno si avvicina a New -Del-hi-, Bhutani guarda i vecchi video che ha caricato sulla piattaforma. Alla stazione, un uomo robusto con la camicia bianca lo accompagna a un furgone dov’è seduta un’altra star di TikTok che si sta mettendo il fondotinta. Quando le portiere si aprono, davanti allo Stardom Studio, un’agenzia di comunicazione di Saket, Bhutani esce dal furgone trasformato in un rubacuori dei social network. Un centinaio di persone si sono radunate lì per un incontro organizzato dalla sua agenzia, e nel mare di facce vede un manifesto con il suo nome in rosa circondato da grandi cuori rossi. Mentre entra affiancato da due buttafuori, sente una ragazza che grida: “Raghav! Rhagav Bhutani!”. Poi, quando lo avvicina per una foto – per cui ha pagato cinquemila rupie (65 euro) alla Stardom Studio – la ragazza gli consegna un suo ritratto copiato da una foto che Bhutani aveva postato su Instagram. Commosso, si curva per abbracciarla e la ragazza scoppia a piangere. Anche Bhutani fatica a trattenere le lacrime. Non riesce a capacitarsi di tanta fortuna. Come ha fatto a diventare una star?

Nel complesso mondo dei social network esiste una gerarchia. In cima regna YouTube, con Instagram subito dopo. TikTok è semplicemente un trampolino di lancio per arrivare ad avere più successo. Bhutani non è propriamente una star di Instagram: rispetto ai livelli raggiunti da Kim Kardashian e Kylie Jenner, il numero di follower che ha non è straordinario. Le due divinità dei social network hanno 127 milioni di follower ciascuna, ma per essere un ragazzo di provincia Bhutani è molto popolare online. Da Pathankot, nel Punjab, mostra la sua vita di poeta pensieroso, giocatore di basket e bel fusto ai suoi 98mila follower, la prova che chiunque può farcela online. E di questo deve ringraziare TikTok, dov’è cominciato il suo viaggio.