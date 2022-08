L’industria del tabacco usa la pubblicità per creare la percezione che il consumo di sigarette sia diffuso e accettabile. Questi messaggi associano il fumare a qualità desiderabili, come la popolarità e il fascino. Lo scopo è non perdere consumatori, incoraggiare chi aveva smesso a riprendere e ostacolare chi vuole perdere il vizio. Soprattutto, questi messaggi servono a trovare nuovi fumatori per rimpiazzare quelli vecchi, sminuendo i rischi per la salute.

Pubblicità ingannevoli Visto che il numero di fumatori tra gli adulti sta calando, mentre quello tra i giovanissimi resta più o meno uguale, il caso del Perù insegna molto sulla responsabilità di aziende e rivenditori nell’iniziazione dei ragazzi e delle ragazze alle sigarette. L’Indagine globale sul tabagismo giovanile (Gyts), pubblicata nel 2020, stima che il 6,4 per cento dei peruviani tra i 13 e i 15 anni fumi regolarmente e il 21,1 per cento lo faccia ogni tanto. Quasi la metà dei primi acquista le sigarette nei chioschi, nelle bodega o dai venditori ambulanti, attirati dalla pubblicità tra gli scaffali.

Il Perù non produce tabacco, ma lo importa soprattutto dal Cile e dal Messico. Anche se il consumo è più basso rispetto ad altri paesi, il mercato è comunque enorme: negli ultimi cinque anni nel paese sono stati spesi 86 milioni di dollari per seimila tonnellate e mezzo di sigarette e prodotti simili. La pandemia ha rallentato questo commercio nel 2020 e 2021, quando le importazioni sono diminuite di oltre la metà rispetto al 2019, ma nel primo trimestre del 2022 il settore ha recuperato.

In Perù gli adolescenti cominciano a fumare, in media, tra i 12 e i 13 anni. Possono trovare le sigarette abbastanza facilmente: nelle tabaccherie, nei supermercati, ma anche ai distributori o nelle bodega (minimarket) a pochi metri da scuola. I pacchetti spesso sono esposti vicino alla cassa, sotto i lecca-lecca e le bibite, tra le gomme da masticare, le caramelle e le barrette di cioccolato. E di solito si notano, perché sono segnalati da locandine pubblicitarie, insegne luminose e annunci di sconti.

I rischi invece sono tanti. Tra i principali effetti nocivi sui bambini e gli adolescenti, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) cita l’asma, l’ostruzione delle vie aeree e i danni ai polmoni, il calo delle prestazioni fisiche e della resistenza. Queste patologie, aggiunge l’articolo, possono poi provocarne di più gravi, come problemi nello sviluppo cerebrale, tumori ai polmoni, ictus o infarti.

Oltre alla pubblicità, per attirare i più piccoli le aziende puntano sugli aromi, che creano la falsa sensazione che fumare sigarette con un sapore meno forte faccia meno male. Questa strategia non è nuova. “È risaputo che agli adolescenti piacciono i gusti dolci. Si potrebbe prendere in considerazione il miele”, si legge in un rapporto del 1972 della Brown & Williamson tobacco corporation, che distribuiva i marchi Lucky Strike e Pall Mall fino al 2004. La Philip Morris, che commercializza il marchio Marlboro, raccomandava in un documento del 1992 l’uso di aromi come melone, Coca-Cola, piña colada e arancia. Sapori che generano “una forte curiosità, trasversale ai due sessi; i giovani adulti fino ai trent’anni hanno espresso lo stesso livello d’interesse”.

Ojo Público ha contattato sia la Philip Morris sia la British american tobacco (Bat), che oggi possiede i marchi Lucky Strike e Pall Mall, per fargli alcune domande su queste tattiche mirate e sulle loro conseguenze. La prima non ha risposto, la seconda lo ha fatto attraverso Claudia Linares, la responsabile delle pubbliche relazioni della Bat per il Perù. Linares ha chiarito che i loro prodotti sono solo per adulti, che incoraggiano i negozi a chiedere la carta d’identità agli acquirenti e che non commercializzano sigarette singole, solo pacchetti sigillati. “Rispettiamo tutte le leggi”.

Le leggi sono queste: dal 1991 in Perù è vietato fumare nei luoghi pubblici al chiuso; dal 1997 non si possono vendere né sponsorizzare prodotti del tabacco nelle scuole e negli ospedali e dal 1998 è proibito vendere questi prodotti ai minori ovunque; dal 2006 nelle strade intorno a una scuola (in un raggio di cinquecento metri) non sono ammessi manifesti che pubblicizzano sigarette e sulle confezioni si leggono più avvertenze sui danni alla salute provocati dal fumo. E infine dal 2010 non si possono vendere pacchetti con meno di dieci sigarette.