Qual è la più grande università tedesca, quella che conta più studenti? Non è Heidelberg, l’ateneo più antico del paese (anno di fondazione 1386), che ha quasi 30mila iscritti. Non è la Humboldt o la Freie Universität di Berlino, entrambe sui 38mila. Non è neanche uno dei prestigiosi centri di ricerca di Monaco di Baviera, né un istituto di Amburgo, Colonia o Francoforte. La più grande università della Germania si trova a Erfurt, in un edificio anonimo sulla circonvallazione Juri Gagarin: è l’Iu, Internationale Hochschule. Molti tedeschi non ne hanno mai sentito parlare, eppure in dieci anni questa scuola è passata da poche migliaia a più di 100mila studenti.

La crescita astronomica non è la sua unica caratteristica. L’Iu non ha corsi a numero chiuso, non fissa scadenze per le domande di ammissione e accetta anche chi non ha un diploma, chiedendogli solo di superare un test. Cosa forse più importante, è un’impresa a scopo di lucro: mentre le università pubbliche tedesche sono praticamente gratuite, chi desidera frequentare questo ateneo deve versare tra i 220 e i 750 euro al mese a seconda dell’indirizzo. Quest’anno l’amministrazione stima un fatturato di quasi 500 milioni di euro.

L’Iu è nata nel 1998 con l’ingombrante nome di Internationale Fachhochschule Bad Honnef, nell’omonima cittadina sul Reno, ma è decollata vent’anni dopo, quando è stata comprata da una società finanziaria londinese impegnata su molti fronti (la Oakley Capital, che ha investito nelle aziende più diverse, come l’italiana Alessi e l’agenzia d’incontri tedesca Parship) e ha scommesso sull’insegnamento online.