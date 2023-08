Che succede quando si rompe il legame che ci dovrebbe proteggere durante l’infanzia, cioè quello con i genitori? Quando improvvisamente, e senza sceglierlo, si viene trasferiti in un luogo lontano e sconosciuto per essere messi al sicuro? E quante ambivalenze e ambiguità possono nascondersi dietro alle azioni caritatevoli? Nel romanzo Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli 2023) Rosella Postorino si fa ispirare da una storia vera – il trasferimento in Italia, nel luglio 1992, di migliaia di profughi minorenni dagli orfanotrofi di una Sarajevo sotto assedio – per capire come si può sopravvivere alla perdita del legame con i genitori a causa di una decisione imposta. Apparentemente, per il bene e la sicurezza dei ragazzi.

“Nel 2019 ho letto un articolo sul sito Osservatorio Balcani e Caucaso che parlava di alcuni bambini scappati da Sarajevo, trasferiti in Italia con dei pullman, e ho sentito che c’era qualcosa che mi riguardava in quella storia”, racconta Postorino. La maggioranza di quei bambini portati in Italia durante la guerra nei Balcani veniva da un orfanotrofio, ma i loro genitori erano ancora vivi e non hanno saputo più niente di loro per anni, perché nella fuga non ci fu il tempo di avvertirli.

“È l’aspetto che mi ha colpito di più: i genitori li avevano messi nell’istituto perché non riuscivano a prendersi cura di loro come avviene spesso in paesi poveri, ma durante la guerra le relazioni con le famiglie d’origine si sono interrotte bruscamente. I bambini sono stati separati dai genitori senza il loro consenso per essere portati al sicuro. E non solo: come tutti i profughi hanno dovuto abbandonare il loro paese e la loro lingua, ma hanno anche sacrificato il rapporto con i genitori”.

Postorino per un anno e mezzo ha cercato quei bambini, che oggi sono persone adulte, per capire come hanno fatto a sopravvivere a quel trauma. “Quello che accade ai miei personaggi è che instaurano dei legami orizzontali, una fratellanza, delle amicizie che portano dentro tutti i sentimenti e durano per tutta la vita”, sottolinea la scrittrice, vincitrice del Premio Campiello nel 2018 con Le assaggiatrici e finalista al Premio Strega con Mi limitavo ad amare te nell’edizione di quest’anno.