Si è aperta una nuova rotta secondaria nel Mediterraneo centrale: parte dalla Libia e arriva su una piccola isola greca a sud di Creta: Gavdos (Gozzo). Dall’inizio del 2024 sono arrivati 1.186 migranti sull’isola che è abitata normalmente da settanta persone ed è grande 29 chilometri quadrati. I migranti arrivano da Tobruk, una città sulla costa orientale della Libia, che si trova a circa duecento chilometri di distanza dall’isola.

Nel 2023 ne sono arrivati in tutto 860, ma i primi mesi del 2024 suggeriscono un nuovo corso che preoccupa le autorità. Sull’isola infatti non ci sono centri di accoglienza, mentre c’è una scuola, un panificio e due minimarket e un solo agente di polizia.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha assicurato che sta affrontando il problema: “Siamo in contatto con Atene e con le autorità greche. Attualmente stiamo fornendo beni non alimentari, tra cui coperte, sacchi a pelo e kit igienici per soddisfare i bisogni di base”, ha affermato in un comunicato.