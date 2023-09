Nel 2022 almeno 177 persone sono morte per difendere il nostro pianeta, portando a 1.910 il numero totale degli omicidi segnalati dal 2012, quando l’ong britannica Global witness ha cominciato a documentare e a contare le uccisioni di chi si impegna in prima persona per la protezione dell’ambiente. Secondo l’ultimo rapporto, pubblicato il 13 settembre, in media l’anno scorso è stato ucciso un attivista ogni due giorni, come nel 2021.

Anche se il dato complessivo delle vittime è leggermente inferiore rispetto al 2021, quando sono state registrate duecento uccisioni, “questo non significa che la situazione sia migliorata in modo considerevole”, si legge nella presentazione del documento. “L’aggravarsi della crisi climatica e la crescente domanda di prodotti agricoli, combustibili e minerali non faranno che intensificare la pressione sull’ambiente e su coloro che rischiano la vita per difenderlo. Inoltre, per mettere a tacere gli attivisti si ricorre sempre più spesso a strategie non letali come la criminalizzazione, le molestie e gli attacchi digitali”.

In America Latina la situazione è particolarmente preoccupante: nel 2022 l’88 per cento degli omicidi di chi difende l’ambiente nel mondo è avvenuto nella regione. Dei diciotto paesi in cui Global witness ha documentato casi di violenza contro gli attivisti undici sono latinoamericani. La Colombia è in testa alla classifica globale con sessanta omicidi, quasi il doppio rispetto al 2021, quando erano morti trentatré attivisti.