Natura ed educazione La cosa non interessa solo i neuroscienziati: ha profonde implicazioni per tutti noi. Potremmo smettere di preoccuparci così tanto delle nostre scelte genitoriali e – scusaci Freud – potremmo anche dover attribuire meno colpe ai nostri genitori per quel che siamo diventati. “Tendiamo a sviluppare spiegazioni narrative a proposito delle differenze che osserviamo nelle persone”, dice Benjamin de Bivort dell’università Harvard. “Più mi sono addentrato in questo lavoro, più sono arrivato a pensare: forse si tratta solo di una casualità”.

Più nello specifico: gli eventi casuali che influenzano le cellule nervose durante lo sviluppo del cervello. Si tratta di un elemento finora clamorosamente dimenticato. Le ultime ricerche suggeriscono che il ruolo della casualità nel plasmare ciò che siamo potrebbe essere di gran lunga superiore a quello dei fattori ambientali e, in alcuni casi, a quello dei fattori genetici. Se così fosse, dovremmo davvero considerarci come il prodotto di natura, educazione e “rumore” (eventi casuali durante lo sviluppo del cervello).

Batman è diventato un giustiziere dopo aver visto i suoi genitori assassinati. Le capacità di Wonder Woman di combattere il crimine sono dovute alle sue doti soprannaturali e alla sua infanzia fatta di allenamenti sportivi. Tra noi comuni mortali tanti hanno delle storie di formazione, anche se meno drammatiche. Potreste credere, per esempio, di aver ereditato l’intelligenza da vostra madre o la fiducia in voi stessi da vostro padre, o l’amore per la cucina dai momenti divertenti trascorsi in cucina con i nonni.

A volte sottolineano addirittura questo cosiddetto contributo ambientale per dimostrare che non credono che siamo schiavi dei nostri geni, dice Kevin Mitchell , specialista di neurogenetica al Trinity College di Dublino. “È una sorta di copertura per chi pensa che [la genetica] abbia connotazioni sinistre”.

Anche prestigiosi articoli scientifici usano talvolta un linguaggio che confonde i termini della questione. Se uno studio scopre, per esempio, che i geni sono responsabili di metà della variazione del quoziente intellettivo tra gli adulti, i ricercatori spesso riferiscono di aver scoperto che i geni determinano il 50 per cento del risultato, e che “l’ambiente” faccia il resto. Ma parlano di “ambiente” per indicare tutto quanto non siano i geni.

Influenza dei genitori Nonostante prove convincenti, l’idea che i genitori abbiano una scarsa influenza duratura sull’intelligenza e sulla personalità dei figli non è ampiamente accettata al di fuori del campo della genetica comportamentale. Uno dei motivi sono le implicazioni sociali e politiche associate a quest’idea: non solo la macchia lasciata dall’eugenetica, ma anche il fatto che, oggi, molte persone di destra vedano alcuni dei mali della società come radicati nella genetica umana. Questo può talvolta portare i loro avversari di sinistra a rifiutare i risultati degli studi che dimostrano l’influenza dei geni. Un altro problema è che molti studi affermano di aver constatato che l’ambiente in cui le persone vivono all’inizio della loro vita abbia notevoli effetti sul prosieguo della loro esistenza. Tuttavia qualsiasi ricerca del genere che non usi il metodo dei gemelli o dei fratelli adottivi per individuare l’importanza dei geni è viziata dal principio.

Un’eccezione degna di nota è l’intelligenza, dove l’impatto dell’educazione è di circa il 25 per cento durante l’infanzia. Tuttavia questo si riduce fino a diventare quasi nullo in età adulta, quando gli effetti di un’istruzione stimolante o della pressione dei genitori svaniscono, e le persone hanno molto più controllo sulla propria vita intellettuale. È necessaria inoltre una precisazione: nei casi di abuso infantile, l’impatto ambientale può avere effetti gravi e duraturi. “È chiaro che se si rinchiude in uno sgabuzzino un bambino, questo ne sarà danneggiato”, dice il genetista Robert Plomin del King’s College di Londra, che ha scritto di questi risultati nel suo libro del 2018, L’impronta genetica. Come il dna ci rende quelli che siamo. “Ma noi stiamo parlando del motivo per cui, presso la popolazione ordinaria, i bambini cresciuti con un’educazione normale, sono diversi [l’uno dall’altro]”.

Diversi decenni di studi di questo tipo, che hanno coinvolto centinaia o addirittura migliaia di partecipanti, hanno generato un ampio consenso: tra le influenze che possiamo misurare, i geni sono l’aspetto più determinante . La loro portata esatta varia a seconda della caratteristica esaminata – felicità, resilienza o altro – ma spesso al dna è riconducibile circa la metà della differenza tra gli individui. Gli effetti dell’educazione, invece, sono molto più limitati e vanno dal 17 allo zero per cento. “Negli studi sulle adozioni, le correlazioni tra le caratteristiche delle famiglie e dei bambini adottati sono sostanzialmente nulle”, afferma Eric Turkheimer dell’università della Virginia.

I genetisti hanno affrontato questo problema usando due tipi di studi. Il primo prevede il confronto tra gemelli identici e gemelli non identici. I primi condividono praticamente tutto il proprio dna, i secondi solo la metà, ma si presume che entrambi condividano la loro educazione in misura analoga. Il secondo tipo di studio mette a confronto coppie di fratelli biologici con coppie di fratelli in cui un bambino è stato adottato alla nascita. Entrambi i tipi di coppie tendono ad avere un’educazione simile, ma i fratelli biologici condividono metà del loro dna, mentre quelli adottivi non ne condividono alcuno.

Gli scienziati faticano ancora oggi a emancipare il campo della genetica comportamentale dal suo ignobile passato, ma hanno fatto progressi nel misurare l’impatto relativo di geni e ambiente su caratteristiche come l’intelligenza, l’introversione e l’autocontrollo. La natura e l’educazione sono spesso difficili da separare perché i bambini di una stessa famiglia tendono a condividere sia il dna sia il modo in cui sono stati cresciuti. Per esempio, il fatto che i bambini a cui si legge da piccoli tendano ad andare bene a scuola potrebbe essere dovuto al fatto che l’esposizione precoce ai libri alimenti il loro interesse per l’apprendimento, ma anche al fatto che abbiano ereditato dai genitori i geni della lettura.

Le cose diventano più chiare quando i ricercatori dividono questi fattori non genetici in due tipi: “ambiente condiviso” e “ambiente non condiviso”. Il primo si riferisce all’ambiente che i bambini di una stessa famiglia hanno in comune e comprende tutto ciò che normalmente consideriamo educazione, come lo stile genitoriale, il reddito familiare, il tipo di istruzione scolastica e così via. Secondo gli studi sui gemelli e sulle adozioni, questa percentuale è compresa tra il 17 e lo zero per cento. Se i geni sono responsabili di circa il 50 per cento delle nostre caratteristiche variabili, la matematica ci dice che tra il 33 e il 50 per cento è dovuto a qualcos’altro: quello che, con un’espressione che non aiuta, è chiamato ambiente non condiviso. In cosa consista in realtà questo ambiente rimane un mistero e tuttavia, stando ai numeri, il suo impatto fa impallidire quello dell’educazione e talvolta ha effetti pari a quelli dei geni. Lo si potrebbe definire la materia oscura delle nostre storie d’origine personali.

Di che tipo d’influenze potrebbe essere composta questa materia oscura? Per diverso tempo, i genetisti comportamentali hanno ipotizzato che comprendesse tanti piccoli fattori, apparentemente troppo trascurabili per essere misurati o addirittura memorizzati. Tra questi potrebbero esserci incontri casuali con insegnanti o amici, piccole malattie infantili o le prime relazioni sentimentali. Un collega di Plomin al King’s College di Londra, Damien Morris, fa l’esempio ipotetico di una coppia di gemelli identici seduti vicini sui banchi di scuola. “Uno dei due fissa fuori dalla finestra e viene distratto da un uccello in volo, proprio mentre l’altro gemello viene rapito dalla descrizione di una particolare poesia fatta dall’insegnante, sviluppando così un amore per la poesia che durerà tutta la vita”.

Sviluppo del cervello

Ma i ricercatori che lavorano sugli animali hanno trovato prove sempre più evidenti del fatto che almeno alcune delle influenze casuali che ci modellano potrebbero essere il risultato di eventi casuali che si verificano nel cervello prima della nascita. Un’ipotesi che contrasterebbe con le idee che alcuni hanno a proposito di come si formi il cervello. Il dna è spesso descritto come l’impronta del corpo, per usare il titolo del libro di Plomin. Ciò fa pensare che i geni codifichino un preciso schema di collegamento tra i circa 86 miliardi di cellule cerebrali umane e i loro mille miliardi di connessioni note come sinapsi.

Ma non è così. I geni implicati nello sviluppo del cervello sono più simili a una ricetta per la preparazione di una torta, anche se ogni istruzione ha un certo grado d’indeterminatezza. A ogni nuovo passo – quando per esempio le cellule cerebrali embrionali si moltiplicano, migrano verso nuove sedi o si specializzano diventando diversi tipi di cellule- cellule che fanno determinate cose in un certo modo in un individuo, le fanno in misura leggermente maggiore o minore in un’altra persona geneticamente identica.

“Tutti abbiamo all’inizio un nostro genoma individuale, poi lo sviluppo porta a un’evoluzione dell’organismo che si basa sulle informazioni contenute in quel genoma, ma aggiunge le sue proprie variazioni mano a mano che il processo va avanti”, sostiene Mitchell. O come dice nel suo libro del 2018, Buon sangue non mente. Perché le caratteristiche della nostra personalità sono molto più innate di quanto pensiamo, “non si può cucinare due volte la stessa torta”.

Non possiamo osservare questo sviluppo nei feti umani perché il metodo attualmente usato per visualizzare il diagramma di collegamento del cervello lo distrugge nel farlo. Inoltre si tratta di un metodo molto laborioso, in quanto richiede la trasformazione del tessuto cerebrale in migliaia di fette ultrasottili. Per questo è stato usato principalmente per studiare animali con cervelli molto piccoli, come i vermi e i moscerini della frutta, oltre a parti del cervello dei topi.

Ma i primi risultati di questi studi dimostrano che animali geneticamente identici, allevati in condizioni il più possibile simili, possono avere dei collegamenti cerebrali leggermente diversi. Per esempio, la ricerca di de Bivort e dei suoi colleghi ha scoperto che i moscerini della frutta hanno una preferenza innata e duratura per la rotazione a destra o a sinistra quando si muovono, che è controllata dal modello di collegamento delle cellule cerebrali chiamate neuroni colonnari. De Bivort e la sua équipe hanno scoperto che i moscerini neonati non ereditano questa tendenza dai genitori e che la variabilità era presente anche in un gruppo di moscerini geneticamente identici. Questo, concludono, suggerisce che la causa è da ricercarsi in eventi casuali intrinseci. Nel 2020 un altro gruppo di ricercatori ha scoperto che le differenze nei collegamenti cerebrali determinano una variazione casuale nel grado di attrazione delle mosche per i motivi a strisce e ad alto contrasto.

I piccoli cervelli delle mosche, come quelli della maggior parte degli animali, sono perlopiù simmetrici, e quindi un’altra strategia consiste nell’esaminare le differenze tra il lato destro e quello sinistro. Con questo approccio, è ancora più probabile che le differenze siano dovute al caso, poiché i due lati sono stati costruiti dalla stessa serie di geni e sono stati esposti allo stesso ambiente. I ricercatori stanno scoprendo sempre più spesso che può esistere un’asimmetria tra i due lati al livello di singole cellule cerebrali. Per quanto riguarda, per esempio, i neuroni di proiezione – un tipo di cellula cerebrale che contribuisce all’olfatto – entrambi i lati del cervello possono averne due, tre o quattro.